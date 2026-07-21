Trento. “Zanzara Tigre Day”: giovedì 23 luglio l’evento dedicato alla prevenzione e al contenimento della zanzara tigre

Prosegue l’impegno del Comune nella lotta alla diffusione della zanzara tigre, attraverso un piano articolato che unisce interventi di disinfestazione, attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

In questo contesto si inserisce l’inziativa Zanzara Tigre Day, in programma giovedì 23 luglio, dalle 9 alle 12, nella sala Trento Lab di via Roma, all’angolo con via Belenzani di fronte all’Urp, organizzata in collaborazione con il Muse – Museo delle Scienze.

La mattinata sarà dedicata alla prevenzione e al contenimento della zanzara tigre, un insetto invasivo e potenzialmente pericoloso per la salute pubblica. L’evento punta a sensibilizzare la cittadinanza, fornendo informazioni scientifiche e indicazioni pratiche per contribuire a limitarne la diffusione.

Durante l’incontro verranno distribuite gratuitamente, fino all’esaurimento delle scorte disponibili, confezioni di prodotto larvicida per il trattamento dei ristagni d’acqua nelle aree private. Gli esperti del Muse e di Asuit saranno inoltre a disposizione per rispondere alle domande dei cittadini e illustrare i comportamenti più efficaci per prevenire la proliferazione dell’insetto.

Nel frattempo proseguono su tutto il territorio comunale le azioni di monitoraggio e disinfestazione della zanzara tigre. Da maggio a ottobre sono previsti trattamenti periodici su circa 6 mila tombini e caditoie della città, grazie alla collaborazione con Novareti, affiancati da azioni analoghe nei parchi e nelle aree pubbliche. Per i trattamenti viene utilizzato un prodotto larvicida microbiologico, efficace nel contrasto delle larve e al tempo stesso rispettoso dell’ambiente.

L’Amministrazione comunale ricorda che nella lotta alla zanzara tigre tutti possono fare la loro parte. Per questo è importante adottare semplici accorgimenti, come eliminare i ristagni d’acqua da sottovasi, secchi e altri contenitori presenti in giardini, cortili e terrazzi, seguendo le disposizioni previste dall’ordinanza sindacale in vigore dal 26 maggio al 31 ottobre, che definisce le buone pratiche da adottare e i comportamenti da evitare nelle aree private.

(Fonte: Comune di Trento)