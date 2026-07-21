Lavoro, collegati i portali di Trentino, Alto Adige e Tirolo: le offerte oltreconfine in un’unica ricerca

Cercare lavoro tra Trentino, Alto Adige e Tirolo diventa più semplice. I portali per l’impiego dei tre territori sono stati collegati tecnicamente, consentendo a candidati e imprese di ampliare la ricerca all’intera area dell’Euregio.

Il progetto mette in comunicazione “Trentino Lavoro”, il portale altoatesino “eJobBörse” e il sistema austriaco “alle jobs”. L’integrazione è stata realizzata attraverso la collaborazione tra l’Ams Tirol e le amministrazioni del mercato del lavoro del Trentino e dell’Alto Adige.

Il collegamento è operativo da aprile e permette agli utenti di visualizzare anche le offerte presenti oltre il confine provinciale o nazionale, senza dover necessariamente ripetere la ricerca su tre piattaforme diverse.

Se viene selezionato un raggio geografico sufficientemente ampio, il sistema può mostrare automaticamente le opportunità disponibili nelle località vicine appartenenti a un altro territorio. Una ricerca effettuata nella zona di Sillian, per esempio, può restituire anche offerte provenienti da San Candido.

L’integrazione punta soprattutto a favorire la mobilità nelle aree di confine, dove la distanza geografica tra i comuni è spesso ridotta nonostante la presenza di sistemi amministrativi e linguistici differenti.

Il progetto offre un vantaggio anche alle imprese. Gli annunci inseriti nei sistemi collegati possono raggiungere una platea più ampia di candidati, aumentando le possibilità di reperire personale qualificato nell’intera area compresa tra Trentino, Alto Adige e Tirolo.

Secondo il presidente del Tirolo Anton Mattle, la nuova borsa del lavoro rafforza la cooperazione all’interno dell’Euregio e offre ulteriori opportunità professionali ai lavoratori, aiutando allo stesso tempo le aziende ad ampliare il bacino di ricerca del personale.