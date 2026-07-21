Cassonetti in fiamme a Mattarello, Demattè annuncia un’interrogazione: «Servono interventi immediati»

Due notti consecutive segnate da incendi e danneggiamenti in diversi punti di Mattarello. A denunciare la situazione è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Daniele Demattè, che ha annunciato la presentazione di un’interrogazione urgente al sindaco di Trento Franco Ianeselli.

Secondo quanto riferito dal consigliere, alcuni cassonetti sarebbero stati incendiati prima nel parco pubblico e nei pressi della mensa scolastica, dove le fiamme avrebbero interessato anche una parte del cappotto esterno dell’edificio. Nella notte successiva altri episodi si sarebbero verificati in via Torre Franca e vicino al centro diurno per anziani.

Demattè ha ringraziato i Vigili del fuoco volontari di Mattarello per la rapidità dell’intervento, sottolineando come la loro azione abbia evitato conseguenze più gravi, soprattutto nell’episodio avvenuto nei pressi della scuola. Un ringraziamento è stato rivolto anche alle forze dell’ordine.

Per il consigliere, quanto accaduto non dovrebbe essere considerato soltanto una successione di episodi isolati. Demattè sostiene che la Circoscrizione abbia già segnalato più volte al Comune le condizioni del parco e delle aree circostanti, chiedendo maggiori controlli, interventi di prevenzione e opere di riqualificazione.

«I cittadini di Mattarello sono stanchi di convivere con una percezione di insicurezza costante», afferma l’esponente di Fratelli d’Italia, che chiederà all’amministrazione comunale quali misure intenda adottare e con quali tempistiche.

Le responsabilità per gli incendi e l’esatta dinamica degli episodi dovranno essere chiarite dagli accertamenti delle autorità competenti. Sul piano politico, il caso riapre però il confronto sulla sicurezza e sulla gestione degli spazi pubblici nei sobborghi della città.