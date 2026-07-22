Le Orme a Ledro per i sessant’anni di carriera: concerto gratuito alle Palafitte

Le Orme celebrano sessant’anni di musica sulle rive del lago di Ledro. Domenica 26 luglio la storica formazione sarà protagonista della diciannovesima edizione di “Età del Rock”, ospitata dal Museo delle Palafitte.

L’ingresso sarà gratuito dalle 20, mentre il concerto inizierà alle 21. I posti saranno disponibili fino a esaurimento. In caso di maltempo, lo spettacolo verrà trasferito al Centro culturale di Locca.

La band ripercorrerà i momenti più importanti della propria carriera nell’anno del sessantesimo anniversario dalla fondazione. Sul palco saliranno Michi Dei Rossi alla batteria, Michele Bon e Aligi Pasqualetto alle tastiere e Luca Sparagna alla voce, chitarra e basso.

Nate a Marghera nel 1966, Le Orme sono considerate una delle formazioni fondamentali del rock progressivo italiano. Dopo il primo successo ottenuto nel 1968 con “Senti l’estate che torna”, il gruppo ha contribuito a definire il genere attraverso album come “Collage”, pubblicato nel 1971, e “Felona e Sorona”, uscito nel 1973.

Nel corso della carriera la band ha realizzato 22 album, ottenuto due dischi d’oro e portato la propria musica sui palchi europei e internazionali, dagli Stati Uniti al Giappone.

Il concerto offrirà un incontro particolare tra la storia della musica italiana e il sito palafitticolo di Ledro, inserito dal 2011 nel patrimonio mondiale dell’Unesco.

“Età del Rock” rientra nel programma estivo del Museo delle Palafitte e della rete ReLed, che propone fino ai primi giorni di settembre visite, laboratori, spettacoli e iniziative dedicate alla storia e al patrimonio culturale della valle.