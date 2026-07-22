Trento, l’Orto Aperto di Clarina apre ogni lunedì e giovedì

L’Orto Aperto di Trento torna ad accogliere cittadini e volontari ogni lunedì e giovedì dalle 18. Lo spazio di via Medici, nel quartiere Clarina, offre l’occasione di coltivare ortaggi e piante, condividere esperienze e partecipare concretamente alla vita della comunità.

Quando e dove partecipare

Dove: via Medici, quartiere Clarina, Trento

via Medici, quartiere Clarina, Trento Quando: ogni lunedì e giovedì

ogni lunedì e giovedì Orario: dalle 18

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: non sono richieste competenze specifiche e anche un contributo occasionale può aiutare a mantenere vivo questo spazio condiviso.

Il progetto Orto Aperto 5.0

L’iniziativa nasce dal patto di collaborazione “Orto Aperto 5.0”, approvato per dare continuità all’esperienza dell’orto comunitario avviata negli anni scorsi in via Medici.

A partecipare al nuovo patto sono la cooperativa sociale Progetto 92 e il gruppo informale “Gruppo Orto Aperto”, formato da diciassette cittadini, molti dei quali già coinvolti nelle precedenti attività.

L’obiettivo è valorizzare l’orto e promuovere le buone pratiche di sostenibilità ambientale attraverso incontri aperti al pubblico. Gli spazi saranno utilizzati anche per attività autogestite dedicate al verde, alla socialità e alla costruzione di comunità.

Come diventare volontari

Il gruppo promotore cerca persone disponibili a dedicare parte del proprio tempo alle attività future. Per conoscere il progetto è possibile visitare l’orto negli orari di apertura oppure consultare la pagina Facebook “Orto Aperto” e il profilo Instagram “Ortoaperto_Clarina”.

Fonte e photocredit: Comune di Trento