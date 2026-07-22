Fiaccolata delle Streghe a Ruffrè: programma e orari

Un sentiero illuminato dalle fiaccole, il bosco al calare della sera e gli incontri con streghe, Krampus e anguane. Venerdì 24 luglio torna a Ruffrè-Mendola la Fiaccolata delle Streghe, appuntamento dedicato alle famiglie e alle leggende della tradizione alpina.

Il percorso partirà alle 19 da Maso Costa, dove si trova l’ufficio della Pro Loco, e seguirà il Rio Diavola fino ai Laghetti di Ruffrè.

I partecipanti attraverseranno il bosco accompagnati dalla luce delle lanterne, incontrando lungo il cammino i personaggi fantastici legati ai racconti popolari delle montagne.

L’arrivo ai laghetti sarà seguito dallo spettacolo “La magia del fuoco”, che concluderà la serata in uno degli scenari più suggestivi dell’Alta Val di Non.

La partecipazione è gratuita. Le lanterne potranno essere acquistate presso la Pro Loco.

L’iniziativa punta a unire natura, mistero e intrattenimento attraverso un’esperienza adatta anche ai bambini, costruita intorno alle storie e alle figure leggendarie del territorio.