Trento. Furto e minacce alla direttrice del negozio: un arresto

Nel pomeriggio del 18 luglio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno tratto in arresto un uomo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di rapina impropria.

L’intervento è scattato a seguito di una chiamata pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, con la quale veniva segnalata una situazione di forte tensione all’interno di un esercizio commerciale di via delle Orfane.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era poco prima impossessato di uno spazzolino elettrico: accortasi tuttavia del furto, la direttrice del punto vendita ha immediatamente richiesto l’intervento dei Carabinieri. Nel tentativo di assicurarsi la fuga, il soggetto avrebbe quindi reagito minacciandola di morte.

La tempestiva risposta delle pattuglie della Radiomobile, ha consentito di raggiungere rapidamente il negozio, bloccare il presunto responsabile e interrompere la condotta violenta prima che la situazione potesse ulteriormente degenerare.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato tratto in arresto per rapina impropria e tradotto presso la Casa Circondariale di Trento, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.

(Fonte: Carabinieri)