SS47 della Valsugana, deviazione notturna tra Levico e Novaledo: orari e percorso alternativo

Circolazione modificata nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio lungo la strada statale 47 della Valsugana, nel tratto compreso tra Levico Terme e Novaledo.

Dalle 20 di giovedì alle 5 del mattino successivo, il traffico diretto verso Trento sarà deviato sulla strada provinciale 228 di Levico e Novaledo. La deviazione scatterà in corrispondenza dello svincolo Levico-Barco, al chilometro 105+900 della statale.

Il provvedimento è necessario per consentire alcuni lavori di messa in sicurezza del cavalcaferrovia situato in località Barco.

La circolazione in direzione Padova sarà invece mantenuta sulla SS47. Nel tratto interessato dai lavori sarà però imposto il limite di velocità di 50 chilometri orari e sarà vietato il sorpasso.

La Provincia invita gli automobilisti a moderare la velocità e a prestare particolare attenzione alla segnaletica, sia per la sicurezza di chi transita sia per quella degli operatori impegnati nel cantiere.

La scelta dell’orario notturno è finalizzata a contenere i disagi lungo uno degli assi viari più trafficati del Trentino. Possibili comunque rallentamenti in prossimità dello svincolo e lungo il percorso alternativo.