Strade. Da prossima notte vento freddo e nevicate: necessario moderare la velocità

Mentre proseguono le operazioni di pulizia e trattamento invernale delle strade dopo la nevicata di ieri, il Trentino si prepara ad accogliere il nuovo arrivo dei fiocchi bianchi, a partire dalla prossima notte.

Il Servizio gestione strade riferisce che la precipitazione non ha creato nel complesso particolari disagi nella rete viaria. Si ricorda che è in vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve, o catene a bordo montate durante le precipitazioni nevose. Si raccomanda di moderare la velocità e guidare con particolare attenzione per fenomeni di gelicidio e per la presenza in carreggiata dei mezzi per lo sgombero neve e per i trattamenti antighiaccio.

Intanto, Meteotrentino prevede l’arrivo di una perturbazione atlantica che, a cominciare da Ovest, interesserà il territorio provinciale. Parallelamente si intensificheranno venti settentrionali a carattere di shallow foehn via via più freddo ed intenso in molte valli. A partire dalla notte e fino al mattino di venerdì, sono probabili nevicate deboli o al più moderate (anche a carattere di bufera) con accumuli di 5 – 15 centimetri oltre i 1.000 metri ma qualche centimetro di neve potrà accumularsi anche a quote inferiori soprattutto nelle valli riparate dal vento e in Valsugana.

Il freddo e secco vento di foehn permetterà ai fiocchi di neve di scendere senza fondere anche a quote con temperature positive ma con eventuali accumuli molto scarsi. Le raffiche di shallow foehn potranno localmente superare i 60 chilometri orari soprattutto al pomeriggio e nelle valli orientate nord-sud. Tra questa sera e la sera di venerdì le temperature subiranno un calo di 15 – 20 °C in montagna, mentre a quote basse il calo termico sarà inizialmente mitigato dall’effetto foehn.

Di seguito la situazione viaria delle strade statali e provinciale alle ore 10 di oggi.

ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO LAVARONE – LUSERNA e di PINÈ

Non si segnalano nel complesso particolari disagi alla circolazione. Sono caduti tra i 5 e 10 cm di neve nelle strade più in quota verso il Passo Vezzana

BASSA VALSUGANA – TESINO

Non si segnalano nel complesso particolari disagi alla circolazione. Sono caduti circa 5 – 10 cm di neve sul passo Brocon. Si segnala la CHIUSURA stagionale della SP 31 del passo Manghen da località Val Trighetta a loc. ponte Stue

PRIMIERO

Non si segnalano nel complesso particolari disagi alla circolazione. Sono caduti tra i 10 e i 15 cm di neve in quota, mentre sulle strade di fondovalle e a quote inferiori si registra la formazione di gelicidio.

VALLI DI CEMBRA – FIEMME – FASSA

Non si segnalano nel complesso particolari disagi alla circolazione. Sono caduti tra i 10 e i 20 cm di neve sui passi Dolomitici mentre sulle tratte stradali di fondovalle si registra la formazione di gelicidio.

TRENTO – ROTALIANA – MONTE BONDONE – PAGANELLA

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Sono caduti tra i 10 e i 15 cm di neve nelle tratte stradali più in quota del monte Bondone (Loc. Vason – Viote) e nell’Altopiano della Paganella.

VALLE DI NON

Non si segnalano nel complesso particolari disagi alla circolazione.

VALLE DI SOLE

Non si segnalano nel complesso particolari disagi alla circolazione.

CHIESE – GIUDICARIE – RENDENA

Non si segnalano nel complesso particolari disagi alla circolazione. Sono caduti circa 25 cm di neve nelle tratte stradali più in quota del Passo Tonale.

ALTO GARDA E LEDRO

Non si segnalano nel complesso particolari disagi alla circolazione.

VALLAGARINA – ALTOPIANO DI FOLGARIA e BRENTONICO

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Sono caduti circa 5 cm di neve nelle strade più in quota.

Si segnalano CHIUSURE stagionali della SP 3 del Monte Baldo, tra loc. San Valentino e confine provinciale e della SP 138 del Passo della Borcola, tra loc. Incapo e confine provinciale.

(Fonte: Provincia Autonoma di Trento)