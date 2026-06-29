Museo delle Palafitte del Lago di Ledro: 30 anni di Palafittando

Palafittando compie trent’anni e il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro celebra l’anniversario con un’edizione particolarmente ricca. Da luglio a settembre il programma 2026 proporrà oltre 150 appuntamenti tra archeologia, natura, arte, musica, laboratori e visite guidate.

L’iniziativa, nata nel 1996, è diventata negli anni uno dei principali appuntamenti estivi dedicati alla valorizzazione del patrimonio palafitticolo e culturale della Valle di Ledro. Il trentennale coincide anche con i 30 anni del progetto ALPI, legato alla Stazione di inanellamento degli uccelli migratori di Bocca Casèt.

Ad aprire la stagione sarà sabato 4 luglio la 24ª edizione delle Palafittiadi, le Olimpiadi della Preistoria. Circa cento partecipanti si sfideranno in prove ispirate alla vita delle comunità palafitticole, dal tiro con l’arco alla lavorazione dell’argilla.

Ospite d’eccezione sarà Andrea Giovannini, medagliato olimpico a Milano-Cortina 2026 nel pattinaggio velocità, che dialogherà con i giovani di RadioReteBusa nell’ambito del progetto OnStage, finanziato dal Piano Giovani di Zona Piano B.

Il programma, promosso da ReLED – Rete Museale Ledro, coinvolgerà diversi luoghi della valle: dal Museo Garibaldino e della Grande Guerra all’Ossario di Bezzecca, dal Museo Farmaceutico Foletto alla Fucina di Prè, da Ledro Land Art al Biotopo del Lago d’Ampola, fino al Centro Visitatori di Tremalzo, alla Stazione di Inanellamento di Bocca Casèt, al Castello San Giovanni di Bondone e ai Molì del Blèc.

Tra gli appuntamenti principali di luglio ci saranno “Bezzecca Obbedisco”, il 18 e 19 luglio, dedicato alle vicende garibaldine e alla battaglia del 1866, e “Fermi in trincea”, con rievocazioni legate alla Prima guerra mondiale. Domenica 26 luglio il villaggio palafitticolo ospiterà inoltre la 19ª edizione de “L’Età del Rock”, con protagonista il gruppo Le Orme.

Ad agosto torneranno le visite guidate XL al sito UNESCO, la giornata “Piazza Preistoria” con oggetti archeologici riprodotti in 3D e robotica, la performance di sand art “Sand Prehistory” a Ferragosto e l’appuntamento “Alba all’Ampola” al Biotopo del Lago d’Ampola.

Domenica 30 agosto sarà il momento centrale delle celebrazioni per i 30 anni di Palafittando e del progetto ALPI, con una giornata speciale dedicata al tema del volo e al rapporto tra uomo e natura. La stagione si chiuderà sabato 5 settembre con “Palazzi Aperti”, itinerario in navetta tra i luoghi della rete museale.

Accanto agli eventi speciali, il Museo proporrà per tutta l’estate laboratori per famiglie e bambini: dalla “Merenda preistorica”, dedicata al pane di oltre 4.000 anni fa, a “Mini Preistoria” per i bambini dai 3 ai 6 anni, fino ai laboratori manuali su tessitura, argilla, pietra, rame e legno.