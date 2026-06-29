Trento. Fiori al Centro: mercoledì 1 luglio “Letture animate per i piccoli”

Prosegue Fiori al Centro, il festival che trasforma il cuore di Trento in un laboratorio diffuso dedicato al verde, alla biodiversità e alla qualità della vita.

Mercoledì primo luglio, dalle 16 alle 17.30, il giardino pensile di piazza Cesare Battisti ospiterà Letture animate per i piccoli, un pomeriggio di racconti e attività dedicati ai temi dell’ambiente, del clima e della salute, per riflettere sul rapporto tra passato, presente e futuro. L’attività è a cura della Biblioteca comunale e delle ragazze e dei ragazzi in Servizio Civile. La partecipazione è libera e gratuita.

Tutti gli appuntamenti di Fiori al centro sono consultabili nell’Agenda degli eventi sul sito del Comune di Trento.