Gardasee Fahrplan 2026: Sommerfahrplan der Fähren bis 4. Oktober

Wer den Gardasee in den Sommermonaten besucht, kann auch 2026 auf ein erweitertes Angebot im öffentlichen Schiffsverkehr zurückgreifen. Der Sommerfahrplan der Navigazione Lago di Garda gilt bereits seit dem 16. Mai und bleibt bis Sonntag, 4. Oktober 2026, in Kraft. Nach Angaben der Betreibergesellschaft wurde das Fahrplanangebot für die Hauptsaison ausgebaut, um den Verkehr auf dem See zu stärken und gleichzeitig die Straßen entlang des Gardasees zu entlasten.

Im Mittelpunkt stehen zusätzliche Linienverbindungen zwischen den wichtigsten Orten am See. Dazu gehören unter anderem Desenzano, Peschiera del Garda, Sirmione, Bardolino, Garda, Malcesine, Limone sul Garda, Torbole und Riva del Garda. Ergänzt wird das Angebot durch Schnellverbindungen mit Tragflügelbooten und Katamaranen auf ausgewählten Strecken. Für einzelne Schnellkurse wird ein Zuschlag erhoben.

Autofähre Maderno–Torri verkehrt auch im Sommer 2026

Auch die Autofähre zwischen Maderno und Torri del Benaco bleibt Bestandteil des Sommerfahrplans. Die Verbindung zwischen dem West- und Ostufer gehört zu den wichtigsten Querungen des Gardasees und wird während der Saison regelmäßig bedient. Sie ermöglicht sowohl Pkw als auch Motorrädern und anderen Fahrzeugen die Überfahrt zwischen den beiden Ufern.

Fahrradmitnahme und Barrierefreiheit

Die Fahrpläne weisen außerdem aus, auf welchen Verbindungen Fahrräder mitgenommen werden können. Bei einigen Kursen ist die Fahrradmitnahme nur eingeschränkt möglich oder vom verfügbaren Platz abhängig. Die endgültige Entscheidung trifft der Kapitän. Für Fahrgäste mit Rollstuhl sind zahlreiche Verbindungen ausdrücklich als barrierefrei gekennzeichnet.

Bis zu 20 Prozent Rabatt für Einwohner der Gardasee-Gemeinden

Auch 2026 wird das Projekt „Conosci il tuo lago“ fortgeführt. Alle Einwohner der Gemeinden rund um den Gardasee erhalten auf der längsten Fahrstrecke Preisnachlässe von bis zu 20 Prozent. Ziel der Initiative ist es, die Nutzung des öffentlichen Schiffsverkehrs zu fördern und die Menschen dazu einzuladen, den Gardasee und seine Orte besser kennenzulernen. Zur Inanspruchnahme der Ermäßigung genügt ein gültiger Ausweis mit Wohnsitznachweis in einer Gardasee-Gemeinde.

Tickets und weitere Informationen

Aktuelle Fahrpläne, Fahrpreise und weitere Informationen sind über die Navigazione Laghi erhältlich. Fahrkarten können grundsätzlich auch an Bord erworben werden. Ist eine Fahrkartenausgabe an Land geöffnet, wird beim Kauf an Bord ein Zuschlag von 1 Euro pro Fahrgast, Gepäckstück oder Fahrzeug erhoben.