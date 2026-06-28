Trento. Biblioteca comunale: gli eventi della settimana

Proseguono anche la prossima settimana le attività promosse dalla Biblioteca comunale di Trento, con appuntamenti diffusi nelle diverse sedi periferiche rivolti a bambini, famiglie e lettori di ogni età.

Lunedì 29 giugno, dalle 14.30 alle 16.30, la sede centrale di via Roma organizza Una tempesta di storie, l’escape room ispirata alle più famose opere di William Shakespeare. La partecipazione è aperta a tutti, ma è necessaria la prenotazione scrivendo a info@bibcom.trento.it. L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto Tra i segreti della biblio da Giovanna Giangregorio e Letizia Piffer, che stanno svolgendo il Servizio Civile in biblioteca. Sarà possibile partecipare all’escape room anche giovedì 2 luglio, con gli stessi orari e modalità di prenotazione.

Nel pomeriggio di lunedì, alle 16.30 alla biblioteca di Villazzano, appuntamento con Teatime stories! le letture ad alta voce in lingua inglese per bambini dai 3 anni in su.

Giovedì 2 luglio è in programma un pomeriggio dedicato ai piccoli lettori. Alla biblioteca dell’Argentario, dalle 16.30, ci sarà Tuffati in un libro!, letture di albi illustrati per bambini dai 3 ai 6 anni, a cura delle ragazze e dei ragazzi in Servizio Civile. Alla biblioteca di Gardolo, invece, alle 16 si terrà Un pomeriggio ricco di storie! con letture in inglese seguite, alle 16.30, da quelle in italiano. L’attività è rivolta a bambini e bambine dai 3 anni in su.

(Fonte e per il programma completo: Biblioteca comunale di Trento)