Borse di studio Inail 2026: requisiti, importi e come fare domanda

L’Inail ha aperto le domande per le nuove borse di studio destinate ai figli e ai superstiti delle vittime di infortuni sul lavoro o di malattie professionali. La misura punta a sostenere il percorso scolastico e universitario dei giovani che hanno perso un familiare a causa di un evento tutelato dall’Istituto.

Il beneficio rientra tra gli interventi di sostegno previsti dall’Inail e interessa gli studenti già titolari di rendita come superstiti. Per l’iniziativa sono stati stanziati 26 milioni di euro all’anno.

Il contributo è destinato agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e agli universitari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. La prestazione viene riconosciuta fino al compimento della maggiore età e può proseguire fino ai 21 anni per chi frequenta scuole secondarie o percorsi professionali e fino ai 26 anni per gli studenti universitari. Nei casi di inabilità al lavoro, il sostegno continua per tutta la durata della condizione.

Le richieste devono essere presentate attraverso il servizio telematico disponibile sul portale Inail entro i termini previsti dal bando.

L’obiettivo dell’iniziativa è evitare che la perdita di un genitore o di un familiare provochi anche un’interruzione del percorso di studi, garantendo un sostegno economico che accompagni gli studenti fino al conseguimento del titolo.

La ministra del Lavoro Marina Calderone ha definito il provvedimento uno strumento concreto per rafforzare la tutela delle famiglie colpite da eventi particolarmente gravi e favorire il diritto allo studio dei giovani beneficiari.

Per conoscere tutti i requisiti, gli importi e le modalità di presentazione della domanda è possibile consultare la circolare pubblicata dall’Inail.