Caldo in città, più alberi possono ridurre i rischi: lo studio Cnr sulle foreste urbane

Le città italiane possono difendersi meglio dalle ondate di calore aumentando la presenza di alberi. Portare la copertura arborea almeno al 30% nelle aree urbane potrebbe infatti contribuire a ridurre in modo significativo gli effetti del caldo estremo, soprattutto nei quartieri più cementificati.

È quanto emerge da uno studio condotto su dieci città italiane da un team dell’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri del Cnr e della State University of New York, pubblicato su Nature Partner Journal Urban Sustainability .

La ricerca ha analizzato Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Firenze, Genova, Palermo, Roma, Torino e Verona. Secondo le stime, se durante l’ondata di calore dell’estate 2003 ogni quartiere avesse avuto almeno il 30% di copertura arborea, l’impatto sulla mortalità da calore tra gli over 65 avrebbe potuto ridursi di circa il 36% .

Gli alberi raffreddano l’ambiente attraverso ombreggiamento ed evapotraspirazione, cioè il rilascio di acqua nell’atmosfera che contribuisce a dissipare il calore. I benefici, spiegano i ricercatori Marco Ciolfi e Francesca Chiocchini, sarebbero più evidenti proprio nelle zone più densamente abitate e impermeabilizzate.

Il punto, però, non è soltanto piantare nuovi alberi. Nei climi mediterranei, sempre più esposti alla siccità, serve anche una gestione efficiente dell’acqua per mantenere in salute il verde urbano senza aggravare altri squilibri ambientali.

Secondo Theodore Endreny, tra gli autori dello studio, le foreste urbane possono diventare uno strumento concreto di resilienza climatica, insieme a superfici più permeabili e sistemi di gestione dell’acqua piovana. Oltre alla riduzione del caldo, l’aumento degli alberi può contribuire anche a limitare l’inquinamento, migliorare l’assorbimento di CO₂ e ridurre il deflusso delle acque piovane.