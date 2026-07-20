Estate 2026: per trascorrere una giornata in un parco acquatico una famiglia spenderà il +2% rispetto al 2025

L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha aggiornato, come ogni anno, il monitoraggio dei costi dei parchi acquatici. Nell’era delle vacanze “mordi e fuggi” o della vera e propria rinuncia alle vacanze estive, si tratta di uno dei rifugi principali per le famiglie che restano in città.
Piccole oasi, a pochi km dai centri abitati, che offrono riparo dal caldo e dalla routine cittadina.
Ma a caro prezzo… L’O.N.F. ha monitorato i costi per una famiglia composta da 2 adulti e 2 ragazzi: nel 2026 il costo complessivo a famiglia per trascorrere una giornata in un parco acquatico sarà di 297,07 euro. L’aumento medio rispetto al 2025 è del 2%. Sale al 47% l’aumento rispetto al 2021.
Vista la forte richiesta aumentano i costi di ingresso: +8% per gli adulti e +2% per i ragazzi. Rimane su livelli elevati, dopo i rincari dell’anno scorso, la spesa per i prodotti alimentari venduti all’interno dei parchi: fanno eccezione i panini, i cui prezzi scendono rispetto al costo esorbitante degli anni passati. I prezzi di questi prodotti si attestano, comunque, ancora nettamente al di sopra di quelli praticati in un qualsiasi bar o alimentari (anche del +300% per l’acqua e del +90% per i panini)! Motivo per cui molti preferiscono portarsi il pranzo da casa o acquistarlo prima di entrare al parco.
Di seguito la tabella con i costi in dettaglio
|COSTO DI UNA GIORNATA AL PARCO ACQUATICO PER UNA FAMIGLIA DI 4 PERSONE
|GIORNATA INTERA PARCO ACQUATICO
|costo unitario 2025
|costo compl. 2025
|costo unitario 2026
|costo compl. 2026
|VAR.% 2026/2025
|2 adulti
|28,33 €
|56,67 €
|30,67 €
|61,33 €
|8%
|2 ragazzi
|21,66 €
|44,32 €
|22,67 €
|45,33 €
|2%
|2 caffè
|2,15 €
|4,30 €
|2,15 €
|4,30 €
|0%
|2 cappuccino e cornetto
|4,00 €
|8,00 €
|4,00 €
|8,00 €
|0%
|4 acqua 1/2 litro
|3,00 €
|12,00 €
|3,00 €
|12,00 €
|0%
|4 panini
|8,60 €
|34,40 €
|6,60 €
|26,40 €
|-23%
|4 gelati
|3,80 €
|15,20 €
|3,80 €
|15,20 €
|0%
|giornali, riviste, fumetti*
|3,20 €
|12,80 €
|3,20 €
|12,80 €
|0%
|creme solari (1 per adulti e 1 per ragazzi)*
|28,20 €
|56,40 €
|32,50 €
|65,00 €
|15%
|parcheggio auto
|8,00 €
|8,00 €
|7,50 €
|7,50 €
|-6%
|NOVITA’!!! 1 ombrellone 2 lettini
|18,99 €
|37,98 €
|19,60 €
|39,20 €
|3%
|TOTALE
|290,07 €
|297,07 €
|2%
* il costo unitario dei prodotti è calcolato effettuando una media
(Fonte ed elaborazione dati: O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori