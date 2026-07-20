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Estate 2026: per trascorrere una giornata in un parco acquatico una famiglia spenderà il +2% rispetto al 2025

Di Redazione

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L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha aggiornato, come ogni anno, il monitoraggio dei costi dei parchi acquatici. Nell’era delle vacanze “mordi e fuggi” o della vera e propria rinuncia alle vacanze estive, si tratta di uno dei rifugi principali per le famiglie che restano in città.

Piccole oasi, a pochi km dai centri abitati, che offrono riparo dal caldo e dalla routine cittadina.

Ma a caro prezzo… L’O.N.F. ha monitorato i costi per una famiglia composta da 2 adulti e 2 ragazzi: nel 2026 il costo complessivo a famiglia per trascorrere una giornata in un parco acquatico sarà di 297,07 euro. L’aumento medio rispetto al 2025 è del 2%. Sale al 47% l’aumento rispetto al 2021.

Vista la forte richiesta aumentano i costi di ingresso: +8% per gli adulti e +2% per i ragazzi. Rimane su livelli elevati, dopo i rincari dell’anno scorso, la spesa per i prodotti alimentari venduti all’interno dei parchi: fanno eccezione i panini, i cui prezzi scendono rispetto al costo esorbitante degli anni passati. I prezzi di questi prodotti si attestano, comunque, ancora nettamente al di sopra di quelli praticati in un qualsiasi bar o alimentari (anche del +300% per l’acqua e del +90% per i panini)! Motivo per cui molti preferiscono portarsi il pranzo da casa o acquistarlo prima di entrare al parco.

Di seguito la tabella con i costi in dettaglio
COSTO DI UNA GIORNATA AL PARCO ACQUATICO PER UNA FAMIGLIA DI 4 PERSONE 
      
GIORNATA INTERA PARCO ACQUATICOcosto unitario 2025costo compl. 2025costo unitario 2026costo compl. 2026VAR.% 2026/2025
2 adulti28,33 €56,67 €30,67 €61,33 €8%
2 ragazzi21,66 €44,32 €22,67 €45,33 €2%
2 caffè2,15 €4,30 €2,15 €4,30 €0%
2 cappuccino e cornetto4,00 €8,00 €4,00 €8,00 €0%
4 acqua 1/2 litro3,00 €12,00 €3,00 €12,00 €0%
4 panini8,60 €34,40 €6,60 €26,40 €-23%
4 gelati3,80 €15,20 €3,80 €15,20 €0%
giornali, riviste, fumetti*3,20 €12,80 €3,20 €12,80 €0%
creme solari (1 per adulti e 1 per ragazzi)*28,20 €56,40 €32,50 €65,00 €15%
parcheggio auto8,00 €8,00 €7,50 €7,50 €-6%
NOVITA’!!! 1 ombrellone 2 lettini18,99 €37,98 €19,60 €39,20 €3%
TOTALE 290,07 € 297,07 €2%

* il costo unitario dei prodotti è calcolato effettuando una media

(Fonte ed elaborazione dati: O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori

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La Redazione di Secolo Trentino è il team editoriale del quotidiano online indipendente fondato nel 2013. Copriamo ogni giorno le notizie di cronaca, politica, economia e cultura dal Trentino e dall'Italia. Direttrice Responsabile: Martina Cecco.

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