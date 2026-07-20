Estate 2026: per trascorrere una giornata in un parco acquatico una famiglia spenderà il +2% rispetto al 2025

L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha aggiornato, come ogni anno, il monitoraggio dei costi dei parchi acquatici. Nell’era delle vacanze “mordi e fuggi” o della vera e propria rinuncia alle vacanze estive, si tratta di uno dei rifugi principali per le famiglie che restano in città.

Piccole oasi, a pochi km dai centri abitati, che offrono riparo dal caldo e dalla routine cittadina.

Ma a caro prezzo… L’O.N.F. ha monitorato i costi per una famiglia composta da 2 adulti e 2 ragazzi: nel 2026 il costo complessivo a famiglia per trascorrere una giornata in un parco acquatico sarà di 297,07 euro. L’aumento medio rispetto al 2025 è del 2%. Sale al 47% l’aumento rispetto al 2021.

Vista la forte richiesta aumentano i costi di ingresso: +8% per gli adulti e +2% per i ragazzi. Rimane su livelli elevati, dopo i rincari dell’anno scorso, la spesa per i prodotti alimentari venduti all’interno dei parchi: fanno eccezione i panini, i cui prezzi scendono rispetto al costo esorbitante degli anni passati. I prezzi di questi prodotti si attestano, comunque, ancora nettamente al di sopra di quelli praticati in un qualsiasi bar o alimentari (anche del +300% per l’acqua e del +90% per i panini)! Motivo per cui molti preferiscono portarsi il pranzo da casa o acquistarlo prima di entrare al parco.

Di seguito la tabella con i costi in dettaglio

COSTO DI UNA GIORNATA AL PARCO ACQUATICO PER UNA FAMIGLIA DI 4 PERSONE GIORNATA INTERA PARCO ACQUATICO costo unitario 2025 costo compl. 2025 costo unitario 2026 costo compl. 2026 VAR.% 2026/2025 2 adulti 28,33 € 56,67 € 30,67 € 61,33 € 8% 2 ragazzi 21,66 € 44,32 € 22,67 € 45,33 € 2% 2 caffè 2,15 € 4,30 € 2,15 € 4,30 € 0% 2 cappuccino e cornetto 4,00 € 8,00 € 4,00 € 8,00 € 0% 4 acqua 1/2 litro 3,00 € 12,00 € 3,00 € 12,00 € 0% 4 panini 8,60 € 34,40 € 6,60 € 26,40 € -23% 4 gelati 3,80 € 15,20 € 3,80 € 15,20 € 0% giornali, riviste, fumetti* 3,20 € 12,80 € 3,20 € 12,80 € 0% creme solari (1 per adulti e 1 per ragazzi)* 28,20 € 56,40 € 32,50 € 65,00 € 15% parcheggio auto 8,00 € 8,00 € 7,50 € 7,50 € -6% NOVITA’!!! 1 ombrellone 2 lettini 18,99 € 37,98 € 19,60 € 39,20 € 3% TOTALE 290,07 € 297,07 € 2%

* il costo unitario dei prodotti è calcolato effettuando una media

(Fonte ed elaborazione dati: O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori