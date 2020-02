Il San Valentino perfetto? Con un mazzo di crocchette di pollo

Che siano tempi eccentrici era ormai chiaro a molti. Che potesse essere messo in discussione anche il mercato dei fiori a San Valentino era un po’ meno scontato. Tuttavia, pare che la moda del 2020 sia quella di regalare al proprio partner un bouquet di crocchette di pollo fritto.

Su Instagram stanno infatti comparendo foto di interi mazzi di bocconcini di pollo, avvolti in composizioni molto simili a quelle destinate un tempo ai mazzi di fiori. Un’idea che non è sfuggita ad alcuni fiorai, che si sono già adoperati per preparare dei “chicken-bouquet” già pronti evitando agli innamorati di mettersi a friggere il pollo.

Il “chicken-bouquet” già pronto viene venduto in America alla “modica” cifra di 60$, segno che ci sarà un mercato non indifferente di tale prodotto. Non mancano anche le varianti: per i fidanzati vegetariani, infatti, si sono visti dei bouquet con delle crocchette di patate insieme ai fiori.

Chissà se anche le varie catene di fast food adopereranno un sistema simile per il fine settimana di San Valentino, considerando che la possibilità di mangiare in poco tempo e a un prezzo economico prima di passare la notte degli innamorati in un cinema, piuttosto che passeggiando al chiaro di luna, potrebbe far gola a molte coppie.