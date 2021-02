Pininfarina: bolide, il test

È più veloce di una Formula 1 la tanto attesa Pinifarina Battista Anniversario che da un anno è in fase di TEST. Parliamo di una bimba italiana, una supercar sportiva elettrica di lusso ad alte prestazioni.



A dispetto della tradizione grazie ai suoi due motori elettrici è in grado di generare 1.400 kW di potenza. Anche la coppia è spaventosa! Il risultato è un’accelerazione da zero a cento in 1,9 secondi, più veloce delle auto da pista.



La Pininfarina Battista Anniversario non è altro che una Battista standard con il pacchetto che include un nuovo kit aerodinamico in fibra di carbonio che migliora l’uscita e consente una maggiore stabilità alle alte velocità e una maggiore precisione in curva. Oltre a fungere anche da freno ad aria.

Il suo design è sorprendente. Rimac C_Two. Semplicemente perfetta.



Secondo la casa questa vettura è in grado di raggiungere i 300 km / h da ferma in meno di 12 secondi. Per approcciarla la casa offre un Corso di Guida Gratuito di adattamento.

By Pininfarina Battista Anniversario