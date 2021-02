Elon Musk fa volare la criptovaluta basata sui meme DOGE ancora una volta

Elon Musk ha spostato il mercato ancora una volta, dichiarando su Twitter il suo sostegno alla criptovaluta basata sui meme DOGE (Crypto: DOGE). Il CEO di Tesla ha condiviso la foto della mascotte di un Doge, uno Shiba Inu, che atterra sulla luna.

Risultato? Il prezzo di DOGE è salito bruscamente dopo il suo tweet, mandando in agitazione i sostenitori della criptovaluta che è aumentata del 10% da quando Musk ha twittato, passando da 0,05261 dollari a 0,0583 dollari al momento della pubblicazione del post.

Il supporto di Musk alla criptovaluta è stato evidente per tutti i suoi 47,8 milioni di follower su Twitter di recente, poiché i suoi tweet costanti su DOGE sono stati una tendenza ricorrente nell’ultimo mese.

All’inizio di questa settimana, ha twittato “Dojo for Doge”, apparentemente proponendo che la criptovaluta fosse alimentata da un supercomputer, e all’inizio di questo mese, ha incoraggiato i grandi possessori di Doge a vendere le loro partecipazioni, citando “troppa concentrazione” che creava una barriera alla sua crescita.

La moneta digitale a tema Shiba Inu è aumentata notevolmente ogni volta che Musk ne ha twittato, facendo in modo che i tweet di Musk agiscano come un segnale di scambio per i possessori di DOGE.

Al contempo Charlie Munger, vice presidente di Berkshire Hathaway e partner commerciale di lunga data di Warren Buffett, ha criticato il prezzo delle azioni di Tesla alle stelle e il recente aumento di Bitcoin. “Non credo che Bitcoin finirà per essere il mezzo di scambio mondiale. È troppo volatile per servire bene come mezzo di scambio “, ha detto Munger, nelle dichiarazioni raccolte dalla CNBC. Alla domanda sul prezzo del Bitcoin e sulla capitalizzazione di mercato di Tesla, il dirigente ha detto: “Non so quale sia il peggiore”.

Il recente aumento del bitcoin verso i massimi storici sta creando milionari, sulla carta, a un ritmo abbastanza rapido, secondo i dati di BitInfoCharts. All’ultimo controllo, il bitcoin è stato scambiato in rialzo di oltre il 6,5% su CoinDesk

Ma anche con l’asset in calo di circa il 12% per la settimana dopo una corsa al massimo record di $ 58.332,36 durante il fine settimana, l’ascesa della valuta digitale sta aiutando a coniare un giro di cripto milionari.

Ci sono 93.862 account che detengono bitcoin per un valore di almeno 1 milione di dollari e ci sono 8.214 che possiedono bitcoin del valore di oltre 10 milioni di dollari, secondo BitInfoCharts, a partire da mercoledì pomeriggio.

Foto twitter Elon Musk