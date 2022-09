Alemanno presenta un documento di 15 punti per la pace in Ucraina

Gianni Alemanno, ex Sindaco di Roma e storico esponente della Destra italiana, ha presentato insieme ad alcuni sostenitori un documento per la pace in Ucraina. Il documento, dal titolo “Fermare la guerra, salvare l’Italia” ricalca una posizione di neutralità attiva dell’Italia nella crisi russo-ucraina.

“Gli italiani sono contrari alla guerra, alle sanzioni e vogliono dare avvio a un processo di pace: secondo alcuni sondaggi, il 51% degli italiani vuole togliere le sanzioni alla Russia a seguito dell’impennata dell’inflazione e del prezzo del gas” sostengono gli organizzatori della manifestazione tra cui Alemanno.

“Il prossimo governo italiano – proseguono – dovrà interrompere l’asse bellicista internazionale e invertire la rotta percorsa fino a oggi: si dovrà passare dall’invio di armi alla costruzione di un tavolo delle trattative che culmini in una conferenza di pace fra Russia e Ucraina. A oggi, l’unico Paese che fa da intermediario è la Turchia: l’Italia, la Patria della Diplomazia, non può e non deve lasciare questo ruolo a Erdogan, il quale in passato ha più volte usato la guerra per estorcere concessioni a noi europei“.

Tra i Paesi rimasti neutrali, gli organizzatori citano come esempio non solo la Turchia, ma anche l’Ungheria, entrambi Paesi NATO che hanno scelto una via alternativa che, secondo loro, dovrebbe abbracciare anche l’Italia. “Ciò non significa abbandonare l’Ucraina al proprio destino, ma promuovere una Conferenza di Pace. Anche Papa Francesco si è espresso fortemente in questa direzione. Se l’Italia rompe questo unanimismo, verrà seguita anche da Germania e Francia” conclude Gianni Alemanno.

