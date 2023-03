FdI: Prima riunione del Circolo Fratelli d’Italia Val di Sole

Si è tenuta ad Ossana la prima riunione del circolo di Fratelli d’Italia Val di Sole che conta svariate decine di militanti espressione dell’intera vallata e coordinata dal presidente Giovanni Mosconi. Il presidente ha illustrato il lavoro fatto in questo ultimo periodo sia a livello locale che provinciale, sottolineando la necessità di coinvolgere maggiormente i giovani e di lavorare per una coalizione unita e coesa a livello provinciale.

Il già consigliere provinciale e deputato Giacomo Bezzi ha rappresentato la sensibilità centrale, in Trentino, degli autonomisti trentini per il presidenzialismo, ed ha evidenziato come sia un’opportunità anche per la Provincia la riforma delle autonomie ordinarie proposta dal governo Meloni, sottolineando come il partito debba in futuro aiutare la coalizione di centro destra autonomista a fare decisamente meglio su temi come sanità, agricoltura, economia.

Per esempio sulla sanità, per i “solandri” non è un problema se a fare gli esami del sangue si debba andare a Pellizzano o Malè, ma è di basilare importanza avere un Pronto soccorso all’ospedale di Cles efficiente e bene organizzato. Soprattutto nei periodi di maggior afflusso turistico non è possibile dover subire 7 ore di attesa sul corridoio nonostante l’impegno e la buona volontà di medici e infermieri in costante sotto organico.

Bezzi ha sottolineato che si deve evitare che la nostra Provincia soffra anche di una delle più avere burocrazie. Vanno liberare energie e snellite le pratiche.

Fra i tesserati presenti Mirella Guarnieri si è messa a disposizione degli iscritti e non solo, per garantire uno sportello a disposizione dei cittadini a cui potersi rivolgere per ogni esigenza pratica, un ruolo svolto già da 10 anni dietro le quinte, rispondendo al bisogno di concretezza ed ora messo a disposizione di Fratelli d’Italia ma rivolto all’intera comunità.

Mirella Guarnieri ha sottolineato come nel programma di coalizione per la prossima legislatura sia molto importante garantire un occhio di riguardo per il mondo del turismo dove cresce la domanda ma è emergenza personale.

Anche il settore del volontariato sta attraversando un periodo critico a seguito dell’entrata in vigore della riforma della legge del terzo settore che ha ampliamento complicato la burocrazia in un ambito (quello delle associazioni di volontariato) importantissimo per tutto il territorio Trentino dove sono oltre 3500 le associazioni esistenti ed operati nei diversi ambiti della società e della vita civile.