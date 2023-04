Alla fine ci sarà anche Harry all’incoronazione di Re Carlo

Alla fine ci sarà anche il Principe Harry alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo, ma senza quella della moglie, Meghan Markle. La partecipazione della coppia era stata incerta dopo le recenti dichiarazioni sulla Famiglia Reale e la relazione tesa con il padre di Harry, il Re Carlo III. La scadenza della risposta per l’invito al Palazzo è passata senza che i due confermassero la propria presenza. Harry parteciperà al servizio di incoronazione alla Westminster Abbey il 6 maggio da solo, mentre Meghan e i figli rimarranno negli Stati Uniti anche a causa del compleanno del suo primogenito. Questo sarà il primo incontro con la famiglia reale dalla morte della Regina nel settembre 2021, ma non potrà stare sul balcone del Palazzo perché non è più un reale che lavora per la famiglia. Il Re e la Regina Camilla arriveranno all’incoronazione in una moderna carrozza trainata da cavalli, accompagnati da un “gruppo finale di 15” reali che lavorano, non inclusi Harry e il Principe Andrew.

La decisione di Harry di volare da solo nel Regno Unito per la cerimonia di incoronazione di Re Carlo sarebbe stata influenzata anche dalla data dell’incoronazione, che coincide con il quarto compleanno del loro figlio Archie. Harry parteciperà solo ad un evento di incoronazione durante il suo “viaggio abbastanza veloce” in Gran Bretagna. Nel frattempo, la situazione con la Famiglia Reale rimane tesa a seguito delle “bombe della verità” esplose da Harry nell’esplosivo libro di memorie e della sconfitta della coppia nella battaglia legale contro il Mail on Sunday riguardante la pubblicazione di una lettera privata. La situazione politica del Regno Unito, inoltre, ha causato un ritardo nell’invio degli inviti a causa di una presunta lotta di potere all’interno del governo.

Gli eventi per l’incoronazione inizieranno il 6 maggio e continueranno il 7 maggio e l’8 maggio, che è stato dichiarato un giorno festivo. La Westminster Abbey sarà il teatro del servizio di incoronazione condotto dall’Arcivescovo di Canterbury, dove il Re e la Regina Camilla saranno incoronati. La celebrazione si svolgerà su un percorso di 1,3 miglia, un quarto della lunghezza del viaggio del giubileo della Regina nel 2002. Ci saranno eventi nel corso del fine settimana che vedranno la partecipazione di personalità inclusive in uno speciale concerto di incoronazione al Castello di Windsor. I manifestanti sono stati avvertiti di non tentare di danneggiare l’evento storico.