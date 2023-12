Le accuse di razzismo spengono il riavvicinamento tra Carlo e Harry?

Non si placa lo scandalo intorno alla famiglia reale dopo il riemergere delle accuse di razzismo nei confronti degli eredi di Elisabetta II, accuse mosse dopo l’abbandono dei Sussex dagli impegni reali, in secondo momento ridimensionate, e ora ritornate prepotentemente d’attualità dopo l’uscita di un nuovo libro dal titolo Endgame , pubblicato da Omid Scobie, che parla di reali e soprattutto dei Sussex.

Una questione spinosa anche perchè pare che sia stato coinvolto sua maestà il Re Carlo, accusato di aver domandato il colore della pelle del piccolo Archie, figlio di Harry e Meghan, pochi mesi prima della sua nascita.

Queste accuse hanno contribuito a fratturare ulteriormente i già difficili rapporti tra Carlo e suo figlio Harry. L’atmosfera di tensione è emersa in un momento critico per il Re Carlo, che si è trovato al centro di queste polemiche proprio mentre si apprestava a rivolgersi ai leader mondiali sul tema del clima, in occasione del vertice COP28 a Dubai.

Secondo il commentatore reale Richard Fitzwilliams, così come riportato da The Sun, queste accuse potrebbero aver ulteriormente compromesso la già precaria relazione tra Carlo e Harry, segnandone forse la fine. Le speranze di una riconciliazione, alimentate dal recente gesto di Harry che ha chiamato Carlo per augurargli un felice 75esimo compleanno e ha inviato un video dei suoi figli, sembrano ora compromesse.

Le accuse di razzismo non sono certamente un fattore che può aiutare la famiglia reale ancora scossa dalla morte della Regina Elisabetta e che sta cercando di trovare una sua nuova dimensione dopo il lungo regno della monarca; per onor di cronaca è bene ricordare che Re Carlo è sempre stato famoso, da degno figlio del Principe delle Gaffes per eccellenza, di frasi equivoche e oggetto di polemiche come quelle che sembra aver pronunciato proprio in occasione della nascita del figlio Harry, oggi indiretto accusatore di suo padre per un humor che ormai la gente non capisce così come del resto non capisce verso quali lidi si vuole dirigere la monarchia inglese.