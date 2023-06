Cacio & Pepe vs Carbonara Festival 2023 | Trento

Un momento di relax in un contesto diverso dal solito: in questi tre giorni Piazza Dante ospita, sull’area prativa CACIO & PEPE VS CARBONARA Festival. L’evento si tiene a TRENTO il 9-10-11 GIUGNO 2023 e va di scena la cucina romana: pasta, panini, porchetta e carciofi alla giudia e molto altro.

La 19° edizione del “Cacio & Pepe VS Carbonara Festival“, il grande format itinerante dedicato alla Cucina Romana, per tre giornate di gusto e divertimento è corredato di eventi di contorno: i concerti di musica. Accoglienza in spirito romano.

Area bar, area relax, tavoli e panchine, asporto e take away per gustare birre selezionate e specialità gastronomiche come pasta fresca Cacio & Pepe, Carbonara, Salsiccia e Broccoletti, Carciofo alla Giudia, Porchetta di Ariccia, Verdure cotte, Arrosticini alla brace, Patate fritte e Maritozzi.

MUSICA LIVE ED EVENTI OGNI GIORNO:

_Venerdì 09.06: Almost Blues – Live Band (dalle h.20)

_Sabato 10.06: Ke Ne Sanno i 2000 – Dance DJset (dalle h.20)

_Domenica 11.06: Holi Color Explosion (dalle h.17)

ORARI DI APERTURA: Tutti i giorni dalle ore 11.00 (orario continuato per pranzi, aperitivi e cene).

Un evento organizzato da Italia on The Road – Cibo Da Strada & HoliEvents con Partytapp // Powered by Via Audio http://www.viaaudio.it/street-food/

MC