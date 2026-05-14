I Cassamortari e il punk trentino, il 23 maggio a Cembra

In occasione della serata in memoria di Ozzy Osbourne all’Happy Ranch si esibiranno per una nuova data i Cassamortari. Li abbiamo visti al Bar Funivia, uno dei luoghi della musica Live delle band locali, a Trento, dove il mese scorso si sono lanciati in una data di presentazione del secondo CD. Ora ritornano a Cembra, il 23 maggio prossimo, in una data di beneficenza che coinvolge anche diverse altre band metal locali.

Il punk in Trentino non è mai stato un fenomeno di massa, ma una corrente sotterranea, carsica, ostinata e vitale, capace di rigenerarsi a ogni generazione. Dentro questa storia si inseriscono i Cassamortari, una delle realtà più rumorose di energia grezza che si sta muovendo nell’ambito del punk-surf, in provincia. Raspanti e ruspanti: tra crepe e crepi le nuove canzoni scanzonate sono nate per farvi saltare e anche pogare, perché questo nuovo album è una frontiera. Autobiografico, ma non troppo, metaforico, ma non troppo, Oltre la fine. Non c’è una fine.

PUNK-SURF TRENTINO

Il loro concerto dell’11 aprile 2026 al Bar Funivia di Trento — una serata dichiaratamente punk-surf — è stato l’ultimo tassello di un percorso che intreccia musica, spazi autogestiti e una comunità che continua a reinventarsi. La band, al secolo, è composta da: Max voce e chitarra, Mario chitarra e cori, Lorenzo basso, Massimo, detto Tank, batteria. Le canzoni sono composte e scritte dai front man, arrangiate direttamente dal gruppo e la copertina dell’album è stata realizzata dalle Artwork/Grafiche di Mattia Dossi.

IG @cassamortari_off è il profilo Instagram del gruppo prodotto da Walkman Records. Lo spirito è zero marketing, zero filtri, zero compromessi. Solo amplificatori al limite, testi taglienti e una comunità che si riconosce in un modo di stare al mondo prima ancora che in un genere musicale.

Nati come progetto grezzo, diretto e volutamente “da bar”, hanno riportato nel circuito locale un’energia che mancava: concerti sudati, ironia feroce, testi che oscillano tra nichilismo e sarcasmo, e un’attitudine “do it yourself” che li colloca nella tradizione più autentica del punk italiano. Al Funivia, omaggiati dalle PunkPolaroid di Giasy.

La storia della popular music trentina, ricostruita anche dalla Fondazione Museo Storico del Trentino, mostra come dagli anni ’50 in poi la provincia abbia sviluppato una propria “altra faccia” musicale: rock, pop, hip hop e, naturalmente, punk. Una scena frammentata, spesso priva di spazi ufficiali, ma ricca di gruppi, fanzine, sale prove improvvisate e micro-collettivi.

Il punk arriva in Trentino tra anni ’80 e ’90, trova terreno fertile nei centri sociali e nelle cantine, e si consolida negli anni 2000.

REMEMBER THE MADMAN

Oggi la scena è animata da una costellazione di band che si muovono tra post‑punk, hardcore, noise e sperimentazione. Tra i nomi più attivi della musica di frontiera trentina: Astio, HRTBRKR, Livin’ Gag, Sloi, Sproloquio e collettivi come Dirty Carpet Club, ETCIÙ e Trigger Collective. Cassamortari, Nogaar, Itch Itch Itch..

Nella serata del 23 maggio prossimo si esibiranno in REMEMBER THE MADMAN, presso il noto locale Happy Ranch di Cembra con il seguente programma: Dj Set CAORA METAL PARTY a partire dalle ore 13:00, a seguire: STUBBORN, THYAMON, THANATOS, CASSAMORTARI, WILD CRUE, JESSICO’S. Segnate la data.

https://www.instagram.com/caorametalparty

@stubborn_rock_band

@thyamon_band

@thanatos.grup

@cassamortari_off

@wild_crue

@jessicosloversband