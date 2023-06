Marina La Rosa: “Il sesso è sopravvalutato”

Marina La Rosa, l’icona televisiva degli anni ’00, ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha parlato apertamente della sua vita privata e delle difficoltà che ha affrontato nel settore dello spettacolo. L’ex concorrente del Grande Fratello ha rimarcato come il sesso sia stato sopravvalutato nella sua vita, rivelando di non fare l’amore da un anno e mezzo.

La Rosa ha sottolineato l’importanza che dà al matrimonio, soprattutto perché proviene da una relazione lunga che per lei è stata fondamentale. Ha poi raccontato di aver ricevuto numerose proposte indecenti nel corso della sua carriera. Fin da giovane, quando aveva appena vent’anni, Marina ha rivelato che un uomo le propose di firmare un contratto per diventare una cantante. Tuttavia, la situazione prese una piega inaspettata quando l’uomo la invitò a casa sua e, dopo aver spento la luce, iniziò a spogliarsi. Marina rimase scioccata da quella situazione e rifiutò categoricamente.

Nonostante sia diventata famosa, Marina ha confessato che continue proposte simili sono state fatte anche da uomini potenti nel mondo dello spettacolo. In queste circostanze, le veniva chiaramente suggerito che per ottenere una determinata opportunità, avrebbe dovuto passare da un’altra parte prima. Queste offerte sconsiderate e sessiste hanno confermato ancora una volta quanto il mondo sia ancora dominato da un tocco di maschilismo e centrato sul potere maschile.

Marina La Rosa ha rivelato la sua determinazione a lottare contro queste ingiustizie sessuali. Ha parlato apertamente della sua scelta personale di non cedere alle pressioni e ha sottolineato l’importanza di resistere per tutte le donne che si trovano in situazioni simili. Ha anche espresso il suo desiderio di vedere un cambiamento nella società e di porre fine a questa cultura fallocentrica, in cui le opportunità professionali sono spesso legate a favori sessuali.

Marina La Rosa è così intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle quattro, live anche su Rai 2 tra l’1.20 e le 2.30 circa.

Marina La Rosa vive da molto tempo un periodo di castità: “Non faccio l’amore da un sacco di tempo, forse un anno e mezzo. Non è una scelta, negli anni mi sono divertita, ma si cresce e il divertimento non è più quella roba lì per me. Il sesso è sopravvalutato. Deve essere un’unione di anime. E’ giusto farlo con chi hai un’intesa. Ora perché io questa intesa non la trovi non lo so. Vengo da un matrimonio molto lungo, una storia per me importantissima. Non ho mai raccontato come e perché è finita, credo che tutto finisca prima o poi, se non sei bravo ad evolverti. Se non si riesce a comunicare bene è molto difficile. Io c’ho provato per tanto tempo, quando ho preso atto che la comunicazione era proprio diversa, a quel punto ho dovuto deporre le armi”.

Marina La Rosa ha raccontato una brutta esperienza che le è capitata quando aveva vent’anni: “Proposte indecenti per lavorare? Ne ho ricevute tantissime, prima e dopo essere diventata famosa. Mi ricordo che ero giovanissima, mi avevano proposto di inserirmi in un gruppo musicale, io ero entusiasta ma specificai subito che non sapevo cantare. Mi dissero che si sarebbe risolto tutto con il computer, poi dopo cena c’è stato un invito a casa di questa persona che aveva proposto un brindisi, io accettai, anche perché non eravamo da soli. In realtà le persone che erano con noi appena arrivati a casa si sono dileguati, io ero giovane e un po’ imbecille, mi ritrovai con questa persona, io avevo vent’anni e lui circa cinquantacinque, non so cosa successe dentro di me, fui incapace di reagire, quindi a un certo punto lui si avvicinava, io mi spostavo, dicevo che volevo andare a casa, lui a un certo punto spense la luce di questo grande salone e io pensai che al buio non mi avrebbe mai trovato. A un certo punto mi accovacciai per nascondermi, pensa quanto ero stupida, ero nel panico, mi accovacciai in un angolo, lui a quel punto mi trovò e pensò bene di tirarsi giù i pantaloni. A quel punto feci un salto verso la porta d’uscita e me ne andai urlando. Per anni questa cosa non l’ho mai raccontata a nessuno. Mi sentivo sbagliata, non fu una violenza vera e propria ma una molestia orrenda. E purtroppo queste cose accadono sempre. E’ così. Diversi tra quelli che hanno un minimo di potere nel campo dello spettacolo pensano di poterlo utilizzare con le ragazze. Soprattutto giovani, ancora in formazione, e senza possibilità di reagire”:

Ancora Marina La Rosa: “Anche quando sono diventata famosa ho ricevuto inviti, proposte, in cui capivo chiaramente che per dover fare una cosa sarei prima dovuta passare da un’altra parte. Non ne parlo come vittima, ma come persona consapevole che esiste questo mondo. Esiste e non si può negare. Il #metoo forse ha cambiato il target delle destinatarie di certe proposte. Le ragazze incapaci di difendersi vengono sempre prese di mira. Questa roba non cambierà mai, viviamo in un mondo totalmente maschilista e fallocentrico, in cui le donne sono sempre un oggetto. Come si convive con certe esperienze? Quel momento è stato abbastanza doloroso, capisci di aver vissuto un trauma, di essere caduta in un tranello, di essere stata trattata come un oggetto. In un primo momento mi sono sentita anche in colpa. Deve cambiare il modo di vivere il maschile e il femminile”.

Sulla Marina La Rosa di oggi: “Mi sono laureata in psicologia, è la grande passione della mia vita. Ho sofferto del senso di inadeguatezza, attacchi di panico, ho fatto molta analisi su di me, questa è diventata una vera passione, mi sono laureata e presto prenderò l’abilitazione alla psicoterapia e questo è quello che voglio fare”.