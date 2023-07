Donna da a Brad Pitt 170 mila euro, ma è una truffa

Una signora di mezza età è stata vittima di una truffa sentimentale che coinvolgeva l’identità falsa dell’attore Brad Pitt. La truffa, avvenuta a Granada, è ora oggetto di indagine da parte delle autorità locali, come riporta ElPeriodico e il Fatto Quotidiano.

L’episodio è iniziato nei primi mesi del 2022, quando la donna è stata contattata su Facebook da una pagina di fan dell’attore. Dopo aver scambiato qualche messaggio, l’interlocutore ha affermato di essere Brad Pitt in persona.

Naturalmente, si trattava di una bugia. Nonostante ciò, i due hanno iniziato a comunicare con sempre maggiore frequenza. Il truffatore è riuscito a guadagnarsi la fiducia della donna, trasformando la loro relazione in un’amicizia e, successivamente, in una storia d’amore. I messaggi che le inviava erano sempre più dolci e lusinghieri. La signora, emozionata e lusingata, non aveva dubbi sul fatto che dall’altra parte dello schermo si trovasse realmente l’attore premio Oscar.

La truffa ha raggiunto il suo culmine quando il finto Brad Pitt ha affermato di essere in viaggio per Granada per girare un nuovo film hollywoodiano. A questo punto, ha iniziato a cercare scuse per chiedere denaro alla donna, sostenendo di aver bisogno di finanziamenti per il suo viaggio. La donna ha inviato diversi bonifici, per un totale di circa 170.000 euro. Tuttavia, man mano che inviava i soldi, la data di arrivo dell’attore slittava sempre più avanti nel tempo. A quel punto, la donna ha deciso di denunciare l’accaduto.

Ora, l’avvocato della vittima ha preso in mano il caso e sta accusando l’uomo di frode e riciclaggio di denaro. Le indagini sono ora condotte dalla polizia postale, che sta cercando di rintracciare il truffatore.

Questo episodio è solo l’ennesimo caso di truffa emotiva che sfrutta i sentimenti delle persone. È importante diffondere consapevolezza e cautela riguardo ai pericoli delle relazioni online, in particolare quando coinvolgono personalità famose o identità false. Le persone devono imparare a riconoscere i segnali di allarme e a prestare attenzione a eventuali richieste di denaro. Solo così si può sperare di fermare e prevenire futuri episodi di questo genere.