Raid vandalico contro la Chiesa di Santa Lucia a Fondo. L’ira di Paoli

“Spero che almeno si costituiscano e ripaghino dei danni da loro cagionati”, così il Consigliere Paoli condanna con fermezza gli atti vandalici compiuti nella chiesa di Santa Lucia a Fondo. “Ciò che è accaduto – afferma Paoli – costituisce un oltraggio intollerabile non solo per la comunità religiosa, ma per l’intera società civile. I danni, sia materiali che morali, sono di una gravità inaudita e ciò che desta maggiore indignazione è il trattamento riservato alla statua della Santa”.

La statua presente nella chiesa di Santa Lucia a Fondo, simbolo di devozione e fede per molti fedeli, è stata gettata a terra e completamente distrutta. A ciò – così come riportato dalla stampa locale – si aggiunge il gesto spregevole di metterle in mano una bottiglia di birra, segno tangibile di un profondo disprezzo per i valori che essa rappresenta. È importante inoltre sottolineare che la chiesa di Santa Lucia ospita un famoso ciclo di affreschi risalente al 1380, il “martirio di santa Lucia”, un patrimonio storico e culturale inestimabile.

“Purtroppo i vandali non sono ancora stati individuati. Ora ci appelliamo a un minimo di pentimento e di senso civico, affinché si costituiscano e provvedano a porre rimedio a quanto fatto almeno dal punto di vista patrimoniale. È quindi necessario che si assumano la responsabilità delle proprie azioni, paghino per quanto hanno distrutto e riparino al danno causato. Non possiamo permettere che simili atti di violenza e disprezzo abbiano impunità”.

Il Consigliere Paoli si unisce al dolore dei fedeli della chiesa di Santa Lucia, auspicando che questo episodio sia un’occasione per rafforzare la vigilanza e intensificare le misure di sicurezza per la salvaguardia dei nostri luoghi di culto e del nostro patrimonio artistico e culturale. La bellezza e la spiritualità che custodiamo in questi luoghi devono essere rispettate e preservate per le generazioni future.

Chiediamo a tutti i cittadini di collaborare con le forze dell’ordine fornendo eventuali informazioni utili per l’individuazione dei colpevoli affinché siano puniti secondo le leggi vigenti. Insieme possiamo dimostrare che la nostra comunità è unita nel rifiutare e condannare l’odio, la violenza e la mancanza di rispetto.

Il Consigliere Paoli assicura il suo sostegno e la sua vicinanza a coloro che sono stati colpiti da questo atto vile e si impegna attivamente affinché situazioni simili non accadano mai più.