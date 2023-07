C.F.P. ENAIP di Tesero. Prevista la sistemazione della cucina

Massima attenzione per quanto riguarda il C.F.P. ENAIP di Tesero: procedere “con urgenza all’individuazione delle risorse finanziarie necessarie alla redazione del progetto esecutivo e all’esecuzione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della cucina – e relativi impianti e pavimenti – già esistente del C.F.P. ENAIP di Tesero, passando dunque celermente alla fase esecutiva di tali lavori”. Questo quanto fondamentalmente previsto in un ordine del giorno a prima firma del Consigliere provinciale Gianluca Cavada.



“Un ordine del giorno molto simile – ha affermato il Consigliere – era già stato approvato a dicembre 2022, ma stavolta il dispositivo è più stringente: si chiede di procedere con urgenza alla realizzazione dei lavori per quanto riguarda la cucina già esistente, essendoci stati recentemente svariati allagamenti e cedimenti del controsoffitto. Il costo di questi lavori dovrebbe aggirarsi attorno ai 550 mila euro”.

Il C.F.P. ENAIP di Tesero, unico istituto professionale delle Valli dell’Avisio, è una scuola importantissima, la quale, operando nel settore alberghiero e della ristorazione dal 1979 e in quello del legno dal 2003, continua a formare generazioni non solo di cuochi, camerieri e segretari impiegati nell’ambito turistico – grande punto di forza del Trentino -, ma anche di tecnici esperti del legno, figure, queste, fondamentali per il territorio considerando le numerose attività legate alla lavorazione del legno caratteristiche della realtà locale.

L’importanza di tale centro di formazione è indubbia quanto la necessità che l’edificio che lo ospita sia adeguatamente strutturato. Tuttavia, ormai da più di un decennio, quest’ultimo attende di essere rinnovato in modo considerevole e a testimonianza di ciò vi è un primo Progetto Definitivo di ristrutturazione dello stesso – adottato dalla PAT e risalente all’anno 2013 -, con il quale è stato addirittura stabilito il relativo finanziamento.

Il C.F.P. ENAIP di Tesero è stata la prima scuola a livello internazionale ad essere certificata PEFC (sigla che sta per ‘Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes’), grazie al contributo fondamentale dei progetti di sostenibilità nella filiera bosco/piantagione/legno, a partire dalla tutela e gestione dell’ecosistema bosco fino ad arrivare alla tracciabilità e legalità del legno, garantite appunto dalla certificazione forestale