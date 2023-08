CamminaSCUP lungo il “Sentiero della Pace”

“Un canto di pace, in un momento storico in cui la guerra è tornata prepotentemente alla ribalta in Europa: stiamo parlando di CamminaSCUP che dal 21 al 26 agosto vedrà i giovani che stanno svolgendo il servizio civile in provincia di Trento percorrere alcuni tratti del Sentiero della Pace, lungo i luoghi teatro del Primo conflitto mondiale”. Con queste parole l’assessore all’istruzione, università e cultura, Mirko Bisesti ha presentato la terza edizione del trekking promosso dal Servizio civile provinciale che quest’anno attraverserà alcune zone simbolo della Grande Guerra, dal Tonale al Monte Zugna.



“L’iniziativa – prosegue l’assessore – è nata subito la pandemia, per dare lo spazio alla voglia di stare insieme, di vivere la natura e anche di conoscere il territorio: camminare insieme, raggiungere passo dopo passo gli obiettivi e la meta, è un momento formativo importante per i nostri ragazzi e le nostre ragazze protagoniste del servizio civile. Lo è ancora di più in luoghi dal forte significato come quelli proposti in questa edizione”, ha concluso Bisesti.

La proposta è rivolta ai ragazzi e alle ragazze che stanno svolgendo il servizio civile in provincia di Trento; sono inoltre invitati i giovani che hanno fatto il servizio civile universale provinciale negli anni scorsi, ma anche amici e conoscenti, soprattutto se vogliono avvicinarsi al mondo del servizio civile. CamminaSCUP è anche un momento intergenerazionale: sono invitati anche le persone che operano a favore del servizio civile, in particolare OLP, progettisti/e, responsabili delle organizzazioni.

Queste le tappe previste

Ogni giorno si partirà alle 8.00 da Trento e si tornerà nello stesso luogo verso sera.

21 agosto (prima tappa): Tonale (Val di Sole)

L’inizio del Sentiero della pace dal Passo Tonale al Passo Paradiso

22 agosto (seconda tappa): Val di Gresta

Da Ronzo-Chienis a Mori tra le trincee del Monte Creino

23 agosto (terza tappa): Brentonico

Sull’altopiano di Brentonico dalla Polsa a San Giacomo

24 agosto (quarta tappa): Pasubio

Per la Strada degli eroi da Pian delle Fugazze alle Porte del Pasubio

25 agosto (quinta tappa): Folgaria

Da Cherle a Serrada lungo i forti austriaci e la forra del lupo

26 agosto (sesta tappa): Monte Zugna

Dal monte Zugna alla Campana dei caduti a Rovereto

Info serviziocivile.provincia.tn.it/Utilities/CamminaSCUP-2023

Iscrizioni https://tinyurl.com/mrdpmyx9