Il fenomeno delle bottiglie cadenti: la risposta nell’ASMR

Negli ultimi anni i video di ASMR hanno guadagnato notevolissima popolarità sui social media. Ma la vera domanda è cosa c’entrano questi video con quelli di ragazzi che buttano bottiglie? I primi sono fatti di rumori delicati come sussurri, ticchettii, pioggia che scroscia e hanno l’obiettivo di rilassare e far provare una sensazione di euforia ai telespettatori perché mirano a stimolare una risposta sensoriale meridiana autonoma, (anagrammato dall’inglese ASMR). Le immagini visive di gesti lenti e delicati possono aggiungere un ulteriore elemento rilassante.

Tale risposta sensoriale meridiana autonoma, nome di difficile associazione è semplicemente una sensazione piacevole e rilassante che si manifesta come un formicolio nella testa, nel cuoio capelluto o in altre parti del corpo. Queste sensazioni possono essere estremamente piacevoli e rilassanti, perché portano da una calma interiore, ma anche estremamente fastidiose. C’è chi le ama e chi le odia, non esistono vie di mezzo.

Da questo fenomeno web è nata un’altra moda, altrettanto strana e curiosa, associata all’ASMR: la caduta di bottiglie di vetro dalle scale. Lo schiocco degli oggetti che si infrangono a terra potrebbero generare una sensazione di eccitazione. È proprio questa eccitazione che potrebbe rendere simile il fenomeno della caduta delle bottiglie all’ASMR. Così come quest’ultimo scatena un senso di calma e rilassamento, allo stesso modo, la vista degli oggetti che cadono per le scale può offrire una sorta di “sollievo dalla tensione” perché ci permette di vivere l’esperienza senza doverci preoccupare delle conseguenze, come pulire.

Anche in questo senso asmr e le ‘bottiglie cadenti’ trovano terreno comune: c’è chi non può farne a meno e chi invece ha sollevato un polverone di critiche dettato dal fatto che c’è uno spreco di prodotti (coca cola, vodka, legumi vari) e che poi le scale sono sempre inevitabilmente da nettare.

Detto questo, è comunque importante sottolineare che il fenomeno delle bottiglie di vetro cadenti dalle scale potrebbe essere considerato un intrattenimento comico anziché un intrattenimento basato sulle sensazioni rilassanti dell’ASMR.

Quale altra bizzarria ci riserverà il web?