MUSE – Città a misura d’ape, eventi il 15 e 16 settembre

Come tutelare le api e la biodiversità in contesti urbani: sono 24 i pannelli in mostra fino al 15 ottobre presso il giardino del MUSE, a entrata libera. Si tratta di uno sviluppo di studi che parla della possibilità di far convivere le api con l’urbanizzazione.

Nella prima parte dell’esposizione viene discusso il ruolo dell’uomo, alla luce della conoscenza dell’ecosistema delle api, nonché viene fatto il punto su quanto, in Trentino, viene fatto per consentire alle api di convivere con gli esseri umani e di mantenere inalterato l’equilibrio salutare per entrambi.

Il Comune di Trento possiede circa 400 ettari i verde che comprende 112 ettari di parchi e giardini; 18.400 sono gli alberi presenti; 173.984 i metri quadrati ricoperti da arbusti, isolati, in macchie o siepi. Purtroppo i Comuni trentini amici delle api sono però pochissimi.

Si passa poi al processo dell’impollinazione: circa il 75% delle piante sulla terra si avvalga infatti dell’impollinazione entomofila, ad opera cioè di una vasta gamma di insetti, tra cui lepidotteri (10%), coleotteri (15%), ditteri (27%) e, soprattutto, imenotteri (48%).

Nella seconda parte dell’esposizione sulle api si entra nel merito di come vivono le api, della loro tecnologia e della lor periodica produzione di miele con il complesso percorso che dal polline porta sulle nostre tavole un prodotto predigerito finito. Non tutte le api hanno lo stesso ruolo e non tutte si allineano alla logica della produzione, esistono anche le api “single”, visitando la mostra capirete di che cosa si tratta.

L’ultima sezione della mostra è dedicata ai progetti di Citizen science che coinvolge la cittadinanza con i progetti “BeeTrento”, promosso da MUSE, Comune di Trento, Libera Università di Bolzano, Garden Club Trento, Federazione Trentina del Biologico e del Biodinamico e alcuni apicoltori urbani.

Si aggiungono alla mostra esposta inerente le api anche degli eventi collaterali nelle giornate del 15 e del 15 settembre: si tratta di un incontro presso il MUSE e di un incontro presso il Parco Gocciadoro. MC

Venerdì 15 settembre 2023, dalle 16 alle 18 | MUSE, Trento – Citizen Science e insetti impollinatori. Il progetto Cross-Polli:Nation

Con Paola Talluri e Marco Anselmi, coordinatori del progetto Cross-Polli:Nation Silva Società Cooperativa.

Sabato 16 settembre 2023, dalle 10 alle 12 | Parco Gocciadoro, Trento – Il progetto Cross-Polli:Nation: monitoraggio degli impollinatori del Parco Gocciadoro di Trento

Con Maria Vittoria Zucchelli, mediatrice scientifica MUSE, Paola Talluri e Marco Anselmi, coordinatori del progetto Cross – Polli:Nation Silva Società Cooperativa, Giovanna Ulrici, Capoufficio Ufficio Parchi e Giardini Comune di Trento, Nicola Orempuller, entomologo.