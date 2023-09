Lega: presentata la lista per le elezioni provinciali in Trentino

La Lega Fugatti Presidente ha annunciato oggi i suoi candidati per le prossime elezioni provinciali, presentando un elenco di 34 nomi scelti attentamente per rappresentare al meglio gli interessi del popolo trentino.

Tra i candidati ricandidati ci sono alcuni consiglieri provinciali uscenti, dimostrando così la volontà di continuità e di consolidamento delle politiche precedentemente adottate dalla Lega. In particolare, è stata indicata come capolista una donna, Giulia Zanotelli, confermando così l’attenzione del partito verso la promozione della presenza femminile in politica.

La lista dei candidati è stata compilata meticolosamente, selezionando persone competenti e capaci, alcune delle quali vantano anche un’esperienza amministrativa. Questa scelta mira a garantire una governance solida e competente per il territorio, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini trentini.

Sono stati tutti ricandidati i consiglieri provinciali uscente e tra questi è stata indicata una donna come capolista: Giulia Zanotelli. L’elenco poi prevede Mirko Bisesti, Stefania Segnana, Roberto Failoni, Mara Dalzocchio, Roberto Paccher, Martina Loss, Alessandro Savoi, Roberta Baggia, Devid Moranduzzo, Alessia Baroldi, Denis Paoli, Natasha Cellana, Gianluca Cavada, Sandra Matuella, Willy Angeli, Martina Nogara, Mario Bianco, Mirella Piazzi, Gianni Festini Brosa, Deborah Pisoni, Giuseppe Filippin, Michela Porciani Gozzer, Carlo Giovannini, Ketty Rubino, Paolo Ianes, Silvana Scarabello Vettore, Roberto Lanza, Maria Rosa Scarpolini, Luigi Masato, Linda Tamanini, Massimo Raffaelli, Desiree Tonazzo, Alvise Salvetti.

Il Commissario della Lega Salvini Trentino, Diego Binelli, si è dichiarato molto soddisfatto dei candidati scelti, evidenziando la convinzione che essi possano davvero fare la differenza per la regione trentina. È importante sottolineare l’impegno del partito nel selezionare persone che abbiano a cuore gli interessi dei cittadini e che siano in grado di portare avanti una politica basata sulla concretezza e sull’efficienza.

La Lega Fugatti Presidente è pronta a scendere in campo alle prossime elezioni provinciali, fiduciosa nella capacità dei suoi candidati di rappresentare al meglio la volontà della comunità trentina.

Siamo quindi di fronte a una lista di nomi che promette una gestione attenta e competente degli interessi della regione, con il benessere dei cittadini come obiettivo principale.