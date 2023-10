Al via la demolizione dell’ex Macera a Levico Terme

Finalmente, sono iniziati i lavori di demolizione dell’edificio ex Macera a Levico Terme. Questo edificio, da tempo abbandonato, sarà completamente raso al suolo mediante l’utilizzo di escavatori speciali che ridurranno al minimo i rumori e la dispersione di polvere. I lavori, inizialmente preventivati per una durata di 70 giorni, si concluderanno entro la fine di dicembre.

Questa demolizione è senz’altro un evento molto atteso dagli abitanti della zona, in quanto l’edificio ex Macera rappresentava un evidente elemento di degrado urbano. Anche se il costo complessivo dei lavori ammonta a 435.458,20 euro, si tratta di un investimento necessario per riqualificare quell’area e renderla finalmente fruibile.

Una volta terminati i lavori, l’area risultante sarà adibita a parcheggio con ben 40 posti auto. Questo sarà un grande vantaggio per gli istituti scolastici limitrofi che potranno godere di un parcheggio comodo e sicuro, oltre a una fermata dell’autobus più vicina per agevolare gli spostamenti degli studenti.

Ma non è tutto, infatti, oggi si è anche svolta la cerimonia di inaugurazione per la fine lavori di sistemazione e messa in sicurezza del Rio Sella, che scorre a monte dell’abitato e che era stato colpito nel 2021 da un violento nubifragio. Le opere di ripristino dell’alveo del Rio Sella sono iniziate due anni fa, a seguito dei danni causati dalla frana. Grazie all’intervento coordinato dal servizio Bacini Montani, il costo complessivo dei lavori è stato di 1,2 milioni di euro.

I lavori di ripristino hanno comportato la rimozione di quasi 42mila metri cubi di materiale, il rifacimento degli argini, la ricostruzione dell’acquedotto danneggiato e la strada che lo serviva. Questo intervento è fondamentale per garantire la sicurezza dell’abitato e ridurre il rischio di futuri danni causati da eventi meteorologici estremi.

In conclusione, Levico Terme è testimone di due importanti lavori urbanistici che contribuiranno a migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti. La demolizione dell’edificio ex Macera darà vita a un nuovo parcheggio che faciliterà gli spostamenti degli studenti delle scuole limitrofe, mentre il ripristino del Rio Sella garantirà maggiore sicurezza per l’intera comunità. Sono investimenti necessari per una città che guarda al futuro e che punta sulla qualità del proprio territorio.