Plateatici e dehors, gli esercenti: “Bene la proroga”  

Anche baristi e ristoratori trentini hanno accolto con soddisfazione la notizia della proroga al 31 dicembre 2024 riguardo a plateatici e dehors contenuta nel DDL Concorrenza approvato nei giorni scorsi dal Senato. In attesa del completamento dell’iter istituzionale, le Associazioni dei Ristoratori e dei Pubblici esercizi del Trentino chiedono alla Provincia di Trento di giungere quanto prima al conseguente adeguamento normativo provinciale.

A distanza di tre anni quella che poteva sembrare una richiesta della clientela estemporanea e condizionata dalla pandemia, in realtà si è rivelato un vero e proprio cambiamento delle abitudini e dei costumi degli italiani e dei turisti stranieri: plateatici e dehors non sono più considerati un’opzione aggiuntiva al locale pubblico ma una sua vera e propria estensione, in qualsiasi stagione.

Per questo già da tempo le associazioni di categoria di ristoratori e pubblici esercizi sono al lavoro per inquadrare in maniera strutturale il servizio all’aperto per i propri clienti, di concerto con le amministrazioni pubbliche. Come ha già fatto FIPE, la Federazione nazionale dei pubblici esercizi di Confcommercio Trentino, anche l’Associazione pubblici esercizi del Trentino e l’Associazione ristoratori trentini hanno espresso soddisfazione per il voto favorevole del Senato all’emendamento al DDL Concorrenza che prevede la proroga del regime semplificatorio per dehors e tavolini all’aperto fino al 31 dicembre 2024. Ora è indispensabile che la Provincia Autonoma di Trento recepisca la proroga e intervenga quanto prima con propria legiferazione.

«Siamo consapevoli che la fase immediatamente successiva alle elezioni è sempre delicata ed abbia i propri ritmi e tempi – commenta la presidente dell’associazione pubblici esercizi Fabia Roman – ma è importante che la Provincia si muova fin da subito per adeguarsi al termine nazionale. I plateatici sono sempre più richiesti dalla nostra clientela e costituiscono una risorsa essenziale per i nostri esercenti».

«La pandemia ha accelerato il fenomeno – spiega il presidente dei ristoratori Marco Fontanari – ma oggi dehors e tavoli all’aperto sono una caratteristica non più stagionale: ben venga la proroga ma siamo già al lavoro per elaborare una nuova visione dei plateatici, non più occupazione di suolo pubblico ma valorizzazione dello spazio pubblico».

Le Associazioni aderenti a Confcommercio Trentino annunciano anche la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato a plateatici e dehors, costituito da esercenti, professionisti ed imprese per offrire una visione coerente, moderna e sostenibile dell’evoluzione del servizio. L’obiettivo è quello di assistere gli associati e di accreditarsi con autorevolezza anche nei confronti delle amministrazioni che elaborano i vari regolamenti comunali.

«Siamo noi i primi – commenta Walter Botto, della Giunta dell’associazione dei pubblici esercizi – a richiedere che plateatici e altre strutture siano belle, coerenti con le strade e l’ambiente urbano, eleganti, pratiche. Ma bisogna considerare che gli spazi all’aperto sono sia un fattore economico che sociale». «Vogliamo contribuire – dichiara Francesco Antoniolli, vicepresidente dell’Associazione ristoratori – al dibattito sull’evoluzione di questo importante aspetto. Non dobbiamo dimenticare che bar e ristoranti, anche grazie ai loro dehors, sono i garanti del decoro urbano, presidi di sicurezza e ordine».