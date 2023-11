Snoop Dogg dice addio alla marijuana

Una vera e propria svolta epocale quella che ha interessato Snoop Dogg che ha annunciato sui social la decisione di smettere di fumare, un annuncio che ha sorpreso moltissimi fan in tutto il mondo.

Snoop Dogg, il cui vero nome è Calvin Broadus, ha condiviso la notizia sui suoi account social, precisamente su Instagram, dove ha un seguito di milioni di persone. Nel post ha scritto: “Dopo molte considerazioni e conversazioni con la mia famiglia, ho deciso di smettere di fumare”. Ha anche chiesto ai suoi fan di rispettare la sua privacy in questo momento.

Tuttavia, nonostante l’annuncio di smettere di fumare, alcuni fan hanno speculato che Snoop Dogg potrebbe ancora consumare marijuana in altre forme. Un’ipotesi non del tutto assurda dato che il rapper è stato un sostenitore ed un promotore della cannabis per molti anni.

Infatti, Snoop Dogg è stato coinvolto in diversi progetti correlati alla marijuana – in questi ultimi anni vi è una forte campagna a favore di rendere legale alcuni prodotti relativi – nel corso degli anni. Ha fondato una società di media chiamata Merry Jane, interamente dedicata all’erba, e ha anche creato una linea di prodotti a base di cannabis. La CNN ha riportato che il rapper ha investito molti soldi per comprare marijuana e nel 2019 ha addirittura rivelato di avere un dipendente a tempo pieno il cui unico compito era arrotolare gli spinelli.

La sua passione per il fumo non è un mistero e intorno a lui si è creata una sorta di leggenda che vede il suo volto affiancato a quello della cannabis, ma è anche utile ricordare che a fronte di un uso importante non è la prima volta che Snoop Dogg fa annunci del genere. Nel 2002 aveva dichiarato di voler abbandonare definitivamente la droga, ma dopo poco tempo la “passione” era ritornata sino all’annuncio di oggi.