Nuovo atto per la travagliata partenza del Fugatti bis

Inizia ufficialmente domani, 24 novembre alle 10, la diciassettesima legislatura con l’incognita Giunta provinciale. Domani teoricamente dovrebbe essere la giornata in cui si dovrebbe eleggere il prossimo presidente del Consiglio provinciale e dar vita a tutte quelle attività che contraddistinguono la legislatura.

Ma – un pò come avvenuto anche nel 2018 – potrà essere una giornata in cui si svolgerà solo il giuramento dei nuovi Consiglieri provinciali per via dello stallo tra il presidente Fugatti e Fratelli d’Italia che rivendicano una diversa distribuzione delle competenze delegate agli assessori oltre alla vicepresidenza della Giunta provinciale a Francesca Gerosa.

Una situazione che vede ovviamente il Partito Democratico pronto a dare battaglia. Nelle ultime ore, il PD ha diramato: “Davanti all’incredibile e sempre più inestricabile garbuglio nel quale si sta avvitando la composizione della nuova Giunta provinciale, stiamo assistendo sbigottiti a due comportamenti che, per quanto opposti, hanno in comune il più totale disprezzo per l’Autonomia e per questa terra“.

L’attacco è rivolto agli attori dell’intera vicenda ed alle evoluzioni che sono oggetto di critica da parte dell’opposizione di centrosinistra.

Opposizione che cerca ancora unità e che punta ad eventuali divisioni che si possono manifestare all’interno della maggioranza.

Il tutto è comunque rimandato a domani con la seria possibilità che alla fine Fugatti possa tirare fuori dal cilindro una Giunta compatta e coesa.

Raimondo Frau