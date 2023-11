Basta, basta. Ogni pagina, ogni canale..

Non è sano cercare maniacalmente le foto del sangue sul marciapiede dove è stata accoltellata Giulia, non è sano andare a cercare su internet tutte le informazioni che copiano le chat tra i due ragazzi, prima del fattaccio. Non è sano seguire con lo zapping il canale che riporta la zoomata migliore sulla macchina per vedere se il nostro occhio vede qualche pezzetto di carne.

Io credo che questa mania sia sintomatica di qualcosa: non saprei di cosa, ma questo maniacale bisogno di indagare fatti di cronaca nera, come se noi avessimo peso nel giudizio, ha qualcosa di pernicioso, che non ci aiuterà a capire, perché senza la mediazione di chi sa come spiegare le cose, siamo soli di fronte a un dramma.

MC