Schumacher. Dieci anni dopo l’incidente: tra indiscrezioni sullo stato di salute e il matrimonio della figlia Gina

Sono passati poco più di dieci anni dal tragico incidente occorso a Michael Schumacher, uno dei piloti più vincenti ed amati della storia della Formula 1. I fatti risalgono alla mattina del 29 dicembre 2013 quando, durante una discesa fuoripista sulla neve di Mèribel in Savoia (Francia), l’ex pilota sette volte campione del mondo riportò, dopo essere caduto ed aver sbattuto la testa contro una roccia, un grave trauma cranico con emorragia cerebrale venendo mantenuto in stato di coma farmacologico.

La portavoce di Michael Schumacher, aveva poi riferito, nel giugno del 2014 come il campione fosse uscito dal coma ed avesse lasciato l’ospedale presso il quale era in cura, aggiungendo poi come avrebbe intrapreso un percorso di riabilitazione presso una clinica privata. Percorso successivamente intrapreso presso il centro di neuroscienze dell’Ospedale Universitario di Losanna, lasciato nel settembre 2014 per proseguire la riabilitazione a casa propria.

Da quel momento per Michael Schumacher è iniziato un lungo percorso riabilitativo di cui, a causa della riservatezza della famiglia sulle condizioni di salute del campione tedesco, non si è mai saputo molto. Sin dal primo momento infatti, la famiglia, guidata dalla moglie Corinna, ha voluto mantenere uno stretto riserbo sulle condizioni di Schumacher, centellinando le informazioni da dare all’opinione pubblica e permettendo solo a pochissime persone di vederlo.

Negli ultimi giorni però, la vicenda legata alle condizioni di salute dell’ex pilota della Ferrari, è tornata di stretta attualità grazie alle dichiarazioni rilasciate da Johnny Herbert, ex pilota di Formula 1 ed ex compagno di Michael Schumacher alla Benetton nel 1994 e nel 1995.

Herbert infatti durante un’intervista rilasciata al media britannico Betting sites, come riportato anche da Corriere della Sera e Fatto Quotidiano, dopo aver chiarito come le sue affermazioni siano da prendere “con le pinze” le sue affermazioni, ha affermato: “Ho qualche informazione di seconda mano. Ma mi è stato detto che è in grado di sedersi a tavola per pranzare e cenare. Onestamente non so se sia vero, non voglio dare false speranze, perché credo oggi sia nelle stesse condizioni nelle quali si trovava dopo le due operazioni chirurgiche che ha affrontato dopo la caduta sugli sci. Ho solo letto tra le righe quanto mi era stato confidato e anche dalla famiglia non ero venuto a sapere molto di più. Gli altri sono aspetti che i suoi cari vogliono mantenere riservati“.

Johnny Herbert ha poi successivamente specificato di credere che il riserbo mantenuto dalla famiglia Schumacher sulle condizioni di salute di Michael sia dovuto principalmente al fatto che non vi siano tante possibilità di miglioramento, invitando tutti a ricordarlo per come era prima dell’incidente e come, secondo lui, la famiglia stia solo aspettando ulteriori progressi scientifici che permettano a Schumacher di tornare quello che era.

Oltre alle dichiarazioni di Johnny Herbert, a far tornare d’attualità le condizioni di salute dell’ex pilota della Ferrari è stata anche la notizia del prossimo matrimonio della figlia ventiseienne Gina con il fidanzato Iain Bethke. Nonostante non si sappia ancora la data ufficiale del matrimonio, il matrimonio dovrebbe essere celebrato la prossima estate a Maiorca nella villa di proprietà della famiglia Schumacher.

Secondo i media teutonici, la decisione di celebrare il matrimonio in una proprietà della famiglia, sarebbe dovuta alla volontà degli sposi di avere Michael al proprio fianco. Inoltre sempre secondo quanto riportano dalla Germania, la villa sarà blindatissima, così da permettere all’ex pilota di essere accanto alla figlia Gina il giorno del suo matrimonio.

Al momento queste sono solo indiscrezioni, nessuno conosce, se non pochi tra familiari e amici stretti dell’ex pilota, ne le reali condizioni di salute di Michael Schumacher, ne la precisa organizzazione del matrimonio della figlia Gina. Ma, il fatto che su questa vicenda vi sia stata una così ampia attenzione mediatica dimostra come l’amore collettivo per Michael Schumacher, a più di dieci anni dall’incidente, sia tutt’altro che scemato.