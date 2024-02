Il Post It: Fregantis

Da Stellantis a Fregantis il passo è stato breve, ma era facile immaginarlo, già con l’ex FIAT eravamo in credito della astronomica cifra di 153 miliardi di euro ripagata con il trasferimento della società all’estero, ed il successivo by by alle tasse, oltre ad un sentito ringraziamento al Governo italiano per averle permesso di espatriare senza colpo ferire. Oggi la ex azienda degli Agnelli, dapprima ceduta alla Peugeot per poi essere inglobata dalla Stellantis francese, si permette di reclamare un intervento in solido, ovvero con i nostri quattrini, pena il ricatto di calare la produzione delle auto nelle fabbriche italiane con conseguente cassa integrazione –nel peggior caso il licenziamento- per gli operai.

La FIAT non esiste più, ma il marchio di fabbrica è rimasto giacche sono sempre stati fenomenali nel privatizzare l’utile e democratizzare le perdite. Déjà vu, monsieurs, per noi italiani niente di nuovo sotto il sole della Marsigliese. Niente di nuovo ma un’altra sberla nel silenzio piaggiane del massimo esponente della carta stampata italica, La Repubblica, comprata per 30 denari dagli Elkann per assumerla nel ruolo di novello Giuda. Furbi i nipoti dell’Avvocato! Si sono intortati la sinistra italiana dapprima inserendo un loro esponente divulgatore a direttore del giornale di Famiglia, La Stampa, per poi acquistare il loro organo d’informazione mettendolo a tacere sulle vicende della ex FIAT.

Anche i compagni hanno un prezzo, chi l’avrebbe mai detto? Chissà se, nel prezzo, fosse stato pure previsto l’aiutino del sindacato di riferimento, la CGIL. Infatti, il buon Landini, sta già tuonando contro il governo invitandolo nel sedersi al tavolo della trattativa con gli esponenti di Stellantis. Nel pensare male si fa peccato, ma spesso s’indovina. La Stellantis, in Italia, dà lavoro a 40.000 dipendenti. La ex Fiat, solo nello stabilimento di Mirafiori, ne occupava 60.000 per un totale di 112.224 in tutto il suolo nazionale; la ex FIAT godeva del 6% nel mercato mondiale delle autovetture; La ex FIAT produceva, in Italia, 800.000 autovetture all’anno, con Stellantis 350.000. Però chiedono i nostri quattrini, e pure tanti. Mon chery monsieur Patrick Koller, nous avons déjà donné. A la procheme fois. Per i meno attenti, Patrick Koller, è il proprietario di Stellantis con il 47,7% delle azioni. Sui veri Agnelli, ovvero i fratelli Gianni ed Umberto, s’è scritto di tutto e di più, ma nessuno potrebbe negare che la loro scomparsa sia stata la morte della Federazione Italiana Automobili Torino. Con loro al comando non sarebbe mai accaduto. Hanno preso, ma è innegabile che abbiano pure dato.

Chissà cosa staranno pensando da lassù, ed insieme a loro Giovannino. Giovannino, l’ultimo dei veri Agnelli.

Marco Vannucci