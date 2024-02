Lavori pubblici. Fugatti: “delibera importante perché consente di assicurare l’avanzamento di interventi particolarmente urgenti”

Su proposta del presidente Maurizio Fugatti, la Giunta ha dato via libera al primo stralcio della programmazione provinciale delle opere pubbliche per la nuova legislatura.

La delibera approvata consente di assicurare l’avanzamento degli interventi prioritari e urgenti – tra questi, le opere strategiche affidate ai commissari straordinari – in attesa degli aggiustamenti contabili che servono per l’aggiornamento complessivo del Documento di programmazione degli interventi in materia di infrastrutture (2024-2028). Si tratta in pratica della pianificazione allegata al bilancio della Provincia che contiene la previsione e il finanziamento delle opere e che, nelle intenzioni dell’esecutivo, porterà alla conferma di tutti gli interventi già inclusi nel DOPI attuale.

Sulla questione, è intervenuto il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che ha spiegato: “Questa delibera è importante perché consente di assicurare l’avanzamento di tutta una serie di interventi particolarmente urgenti, per un importo complessivo che supera i 420 milioni di euro, in attesa che si completino tutti i passaggi tecnici legati all’aggiornamento della programmazione per la nuova legislatura. Di questo insieme fanno parte gli interventi strategici affidati ai commissari straordinari, che con lo stralcio approvato possono operare in modo tempestivo per far procedere i progetti affidati, ma anche altre infrastrutture prioritarie, sia stradali che ciclopedonali, che sono già in fase avanzata e che è opportuno non far ritardare”.

Nella categoria rientrano sia progetti già pronti che necessitano dell’approvazione per consentire l’avvio delle procedure di gara, sia progetti in fase di elaborazione in cui è richiesto il tempestivo affidamento degli incarichi.

Per la precisione, gli interventi confermati attraverso il primo aggiornamento del DOPI 2024-2028 hanno un importo complessivo di 353.629.717,41 euro per la sezione strade e di 68.817.650,71 euro per la sezione ciclabili.

Il focus sugli interventi

Riguardo alla parte stradale, tra le opere strategiche affidate ai commissari rientrano: la variante di Pinzolo sulla SS 239 di Campiglio (Opera S-310), la riorganizzazione della SS47 della Valsugana tra Castelnuovo e Grigno (Opera S-369), il sottopasso stradale tra la SS12 e la zona di Spini di Gardolo e il sottopasso pedonale di via Palazzine (Opera S-953), la messa in sicurezza della viabilità nella zona del nuovo ospedale a Ravina (Opera S-602) e la relativa viabilità provvisoria (S-1032), la variante di Ponte Arche (Opera S-478).

Ci sono poi le opere prioritarie, come i diversi interventi di messa in sicurezza della viabilità in val dei Mocheni legati al Progetto Borghi PNRR (Opera S-1037), il collegamento con via Caproni a Rovereto (Opera n. S-746), la sistemazione dei viadotti di Canova (Opera S-55), le rettifiche e gli allargamenti sulla SP 133 del Menador (Opera S-136), l’UF3 del collegamento Passo San Giovanni-Cretaccio ed altri interventi minori.

Per la parte ciclabile figurano le tratte della Ciclovia del Garda, sia di competenza commissariale sia dell’Agenzia provinciale opere pubbliche.

(Fonte: Provincia Autonoma di Trento)