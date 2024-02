Berrettini. Finita la love story con Melissa Satta: “abbiamo avuto un rapporto bellissimo”

E' finita la storia d'amore fra il tennista Matteo Berrettini e la showgirl Melissa Satta.

Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono lasciati.

A confermarlo è stato lo stesso Matteo Berrettini da Montecarlo, dove il tennista si sta allenando in vista del suo rientro ufficiale sui campi da gioco, durante una conferenza stampa svoltasi sulla piattaforma Zoom

All’interno della conferenza stampa in cui oltre che della sua vita privata ha parlato anche della sua carriera e del suo rientro sui campi da tennis, Matteo Berrettini, ha confermato i rumors delle ultime settimane sulla sua relazione con Melissa Satta, indiscrezioni che fino ad oggi i diretti interessati avevano deciso di non commentare.

Oggi, il tennista ha deciso di uscire allo scoperto e confermare la fine della sua storia d’amore con la bella showgirl aggiungendo, come riportato da TGCOM24, come il loro rapporto, durato circa un anno, sia stato bellissimo, intenso e come la stima reciproca fra i due ex partner sia rimasta intatta.

Successivamente Berrettini ha voluto ulteriormente specificare di non voler rilasciare ulteriori informazioni circa la rottura con Melissa Satta, chiarendo di non gradire il condividere troppe informazioni circa la propria vita privata. Il tennista ha poi chiarito come non vi sia stato alcun motivo particolare a causa della rottura e di voler ringraziare Melissa Satta per l’intenso periodo vissuto fianco a fianco “nonostante tutte le difficoltà del caso”.

Queste dichiarazioni di Matteo Berrettini mettono così la parola fine su numerosi rumors che nelle ultime settimane si erano susseguiti circa la sua relazione con Melissa Satta. Indiscrezioni che avevano trovato terreno fertile nel fatto che i due non si mostrassero più insieme già da diverse settimane, dall’assenza del tennista alla festa di compleanno di Melissa Satta e dal fatto che i due avessero passato San Valentino separati.

Si chiude così dopo circa un’anno dall’ufficializzazione una delle relazioni più chiacchierate della recente cronaca rosa nazionale: una coppia che più volte era finita sulle pagine rosa anche per via delle critiche che alcuni fan di Matteo Berrettini avevano rivolto a Melissa Satta, colpevole (secondo loro) per le prestazioni sottotono del tennista e di averlo distratto dai suoi impegni sportivi.

Proseguendo nella conferenza stampa, Matteo Berrettini, ha anche parlato della sua carriera e della sua volontà di rientrare presto sui campi da tennis lasciandosi definitivamente alle spalle l’infortunio che, negli ultimi mesi, gli ha impedito di gareggiare.