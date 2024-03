L’opinione: questa mattina sono incacchiato nero

E paga la luce… E paga il gas… E paga l’acqua… E paga l’Imu… E paga l’immondizia… E paga il canone Rai… E compra la TV nuova (altrimenti se non è nuovissima non puoi vederla più)… E Fai il bollino alla Caldaia… E paga il mutuo… E paga il condominio… Paga il bollo auto… Paga l’assicurazione auto… Paga la revisione auto… Sostituisci le gomme (da estive ad invernali e viceversa)… Paga l’autostrada… Paga l’abbonamento per il trasporto su mezzi pubblici… Paga i parcheggi (ormai tutte strisce blu)… Metti la benzina o diesel alla tua auto… Compra farmaci che ti servono necessariamente e non mutuabili… Prenota visite mediche specialistiche a pagamento (se non vuoi morire o aspettare anni con quelle convenzionate)… Paga le tasse scolastiche e compra libri per i tuoi figli… Paga la quota annua per i tuoi bambini che hanno la fortuna di poter fare sport… Compra da mangiare per poter vivere.. Comprati un paio di scarpe o un paio di pantaloni ogni tanto… Compra da vestire ai tuoi figli… Se vinci alla lotteria o ad altri giochi tipo gratta e vinci, lotto o SuperEnalotto ecc. ecc. … devi pagare una percentuale della vincita allo stato… Paga l’ Iva su ogni cosa… Se paghi le bollette con i bollettini postali devi aggiungere per ogni bollettino 1.50€/2.00€ a quello che già devi pagare… Se riesci vai a mangiare una pizza con gli amici… Ma il nostro stipendio da comuni lavoratori per poter pagare tutto ciò di quanto dovrebbe essere?… Possibile che nessuno ne parla o se ne renda conto?… Gli evasori nascono proprio da questo complesso giro di dover pagare, pagare, pagare… Ma se io a fine mese ho un litro di acqua… come faccio a riempire un bidone di 5 litri?… Io al massimo posso metterci tutto il mio litro… e il resto?…

Ma cosa volete la pelle?… Eccola!!! …tenete anche questa…