DIRITTI DEI DISABILI: accesso ad agevolazioni sulla casa e priorità sugli alloggi popolari. Ecco tutti i requisiti.

Il nostro ordinamento non riconosce in favore dei soggetti con disabilità un vero e proprio “diritto alla casa”, sebbene cerchi di assicurare la priorità nell’assegnazione dell’alloggio

Per “diritto alla casa” si intende il diritto di ognuno di avere un alloggio e un riparo adeguati. Sebbene si tratti di un diritto non espressamente menzionato all’interno della nostra Costituzione, si ritiene che esso possa essere desunto dalla lettura complessiva dei principi che sorreggono il nostro ordinamento.

Tale diritto acquista una rilevanza fondamentale soprattutto laddove se ne chieda il riconoscimento (e l’attuazione) in concreto, soprattutto per le fasce di popolazione più deboli, come per i soggetti con disabilità.

Si può ritenere esistente un “diritto alla casa” per i soggetti con disabilità?

Per i soggetti disabili (ovvero, per i nuclei familiari in cui vi sia un soggetto disabile) non esiste un vero e proprio diritto ad “ottenere” una casa popolare, ossia una costruzione inclusa nei programmi di edilizia residenziale pubblica e destinata ad abitazione per persone in difficoltà economica e/o sociale.

Difatti, l’attribuzione delle case popolari avviene sulla base di una graduatoria redatta dal Comune che ha disposto il relativo bando in cui, tuttavia, l’invalidità civile conferisce unicamente un punteggio ulteriore (con conseguente aumento delle possibilità di ricevere un alloggio), onde riconoscere una “priorità” nell’assegnazione dell’alloggio.

In particolare, tra gli elementi che permettono di “migliorare” il proprio punteggio per ottenere l’abitazione vi sono:

• una percentuale di invalidità di almeno il 65%;

• l’assistenza da parte di un centro sociale comunale da almeno sei mesi al momento della presentazione della richiesta;

• la presenza di minori invalidi con problemi di deambulazione o, comunque, non autosufficienti.

È bene sottolineare che, anche in caso di assegnazione della casa popolare, bisognerà comunque versare un canone d’affitto, che sarà parametrato al reddito dell’assegnatario (sebbene – ovviamente – detto canone sarà agevolato rispetto all’effettivo costo del mercato immobiliare).

I requisiti per l’accesso all’edilizia popolare non sono univoci, ma variano a seconda del Comune o della Regione presi in considerazione. Tra i principali requisiti che sono richiesti – almeno generalmente – nei detti bandi rientrano:

• non essere proprietario di alcun immobile;

• non aver subito uno sfratto da altra casa popolare nei 5 anni precedenti;

• non aver occupato abusivamente altre case popolari nei 5 anni precedenti;

• essere residente nel Comune che ha predisposto il bando.

Un’importanza fondamentale, comunque, avrà l’ISEE che andrà a rappresentare non solo la soglia di sbarramento per la richiesta dell’alloggio ma, come detto, anche il parametro di riferimento per la determinazione del canone di locazione.

Analogamente, la legge non riconosce espressamente un beneficio diretto per la locazione di un immobile, da adibire ad abitazione, nel caso in cui il contratto di affitto sia stipulato da una persona disabile ovvero da un familiare della stessa.

L’unico (effettivo) beneficio è rappresentato dalla detrazione fiscale:

• di euro 495,80 in caso di reddito inferiore a 15.493,71;

• di euro 274,90 in caso di reddito compreso tra 15.493,71 e 30.987,41.

Difatti, non ci sono regole specifiche e/o speciali che regolano e caratterizzano la locazione in caso di contratto stipulato da persona con invalidità civile, per cui troveranno applicazione le disposizioni generali in tema di contratto di locazione, come previsto dalla normativa vigente.