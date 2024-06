Il DNA torna protagonista; Borzone vs Lamborghini

Presunta figlia chiama presunto padre: durante il processo per diffamazione che si è appena concluso a Bologna, tra Mister Lamborghini, la presunta figlia Flavia Borzone e l’ex amante madre di lei Rosalba Colosimo. Elettra Lamborghini e Flavia Borzone non si assomigliano, nega la paternità l’imprenditore Tonino Lamborghini.

Tuttavia si è inscenato un teatrino interessante, perché è spuntato un test del DNA che confermerebbe al 100% che le due sono sorelle. Bisogna vedere come e chi ha effettuato il TEST che era escluso dagli atti processuali, certo è che le due sembrano essere interessatissime a entrare nel gossip nazionale, magari anche a fare cassa.

Chi è il vero padre di una figlia?

Ma esiste un momento in cui – al netto della legge – la persona sceglie di avere un Padre con la P maiuscola, quello che ti ha cresciuta, oppure esiste solo la RATIO della legge che protegge e difende coloro che – giustamente – sono disperatamente legati a un padre che invece se ne frega? E’ questo il caso? La legge e la ragione non sempre sono dalla stessa parte: il leader della Lamborghini sostiene che la sua relazione sia stata gestita come qualcosa di superficiale, dove non era previsto di fare calcoli su eventuali paternità, sembra davvero un incastro perfetto alla luce dei fatti, con un marito padre che accetta di farsi da parte per lasciare il posto alla fama.

Flavia Borzone e Elettra Lamborghini nel tribunale penale

Gli avvocati difensori, Sergio Culiersi, Gian Maria Romanello e Carlo Zauli, hanno sottolineato l’importanza della comparazione dei DNA. Il test è stato richiesto dalla madre di Flavia Borzone, Rosalba Colosimo, e dalla stessa Borzone, in quanto è l’unica via, ormai, per mettere fine a questa lunga storia, ma Lamborghini non ci sta, la figlia è bella grande, non è stata concepita di recente; come mai la vicenda emerge solo adesso, come mai si prende in considerazione solo la TV e si cerca questa ribalta?

Galeotta la cannuccia

La realtà è che le due donne hanno ingaggiato un investigatore privato per effettuare un test sulla saliva di Elettra Lamborghini, il sui risultato parrebbe confermare la relazione tra le due, i TEST del DNA possono essere completamente falsi, falsificati, ma anche molto precisi, dipende da come sono stati effettuati, probabilmente in questo caso il materiale potrebbe essere stato contaminato, anche non volontariamente, dalle donne, che lo hanno preso in carico, ma vale la pena non effettuare un TEST se si è certi di non avere alcun ruolo nel concepimento?

Un commento a latere? Mister Lamborghini promette noccioline e non miliardi, ma se la paternità fosse confermata non sarà lui a stabilire quanti soldi sono dovuti alla eventuale figlia non ancora riconosciuta. Di certo però c’è il fatto che la relazione c’è stata, che la volontà di smentire la paternità non emerge, quindi il processo è stato comunque aggiornato e resta comunque da capire come mai le persone famose, spesso, cerchino amanti in un contesto sociale basso, dove poi emergono questi casini inutili. Si cerchino le amanti tra chi condivide le stesse finalità della vita, in modo da non avere niente da sistemare.. poi!

Martina Cecco