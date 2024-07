Cipay/Benny: una piattaforma per il commercio locale del Trentino

Si è tenuta nella mattinata odierna, presso la sede di Confcommercio Trentino, la conferenza stampa di presentazione del progetto Cipay/Benny, dedicata alla promozione di un innovativo sistema digitale al servizio delle piccole e medie imprese locali operanti in sede fissa.

Una piattaforma innovativa che permetta di connettere il commercio tradizionale, quello delle piccole e medie imprese che rendono vivi i centri di città e paesi, con le opportunità offerte dall’online.

È questo il profilo di Cipay/Benny, la piattaforma presentata oggi dal presidente di Confcommercio Trentino, Giovanni Bort, e dal gruppo di lavoro dedicato al progetto.

Proprio Giovanni Bort, intervenuto in merito ha affermato: “Siamo sempre attenti alle dinamiche di sviluppo dell’economia e dei modelli di consumo. Abbiamo il compito, tuttavia, di promuovere e sostenere quella rete di piccole e medie imprese del terziario che svolgono una funzione essenziale per l’economia dei territori ma anche per le comunità, poiché negozi, bar, ristoranti e tutte le altre attività del terziario sono presidi economici e territoriali. Creano ricchezza e vivibilità per le nostre valli e per le nostre città. Per questo Confcommercio Trentino è particolarmente attenta ad offrire opportunità di innovazione e sviluppo al tessuto economico locale”.

Il mercato del commercio online, nel mondo, presenta dati in costante crescita con percentuali raddoppiate nel giro di poco meno di dieci anni. Nel mondo la quota di mercato e-commerce rappresenta il 14% del totale di vendite al dettaglio con un valore di 3.535 miliardi di dollari ed una crescita del +15%.

Tra le aree mondiali resta la regione Asia-Pacifico quella con ritmi di crescita più sostenuti. Nel 2019 rappresentava il 64,3% del fatturato totale, con ricavi di 2.271 miliardi di dollari e una crescita del +25% rispetto all’anno precedente. Le vendite online al dettaglio in Europa sono state pari a 309 miliardi di euro, con una crescita del + 10% rispetto all’anno precedente ed una quota di mercato inferiore al 8% del totale retail.

Se rivolgiamo lo sguardo alla situazione Italiana, l’e-commerce B2c per prodotti in Italia toccherà i 38,6 miliardi di euro nel 2024 (+6%). La quota del mercato online rispetto al totale degli acquisti Retail nel 2024 rimarrà stabile all’11%. 186 milioni di pacchi sono stati spediti nel primo trimestre del 2024: un incremento del 13,5% rispetto al 2023. Sono 88mila le aziende italiane con un proprio sito e-commerce e 33,7 milioni i consumatori digitali in Italia.

Anche il responsabile del progetto, Enzo Bassetti, è intervenuto specificando: “Da questi dati possiamo trarre due conclusioni, la prima potrebbe essere che il nostro paese risulta ancora indietro nel processo di digitalizzazione (considerazione sicuramente veritiera); la seconda, per noi molto più profonda e corretta, è che in Italia il valore del commercio in sede fissa è ancora un importante pilastro dell’economia e soprattutto della socialità del paese. Il negozio di vicinato, infatti, nei tanti e meravigliosi borghi italiani, è rappresentativo di molti aspetti riguardanti l’economia: il made in Italy, la straordinaria capacità dei commercianti italiani di saper vendere e rapportarsi con il cliente e soprattutto la capacità di gestire il territorio attraverso presìdi unici di socialità e sicurezza. Un patrimonio che non può essere perso e che, anzi, va tutelato e salvaguardato”.

Successivamente, Enrico Faes, Segretario dell’Associazione Commercianti al Dettaglio, ha commentato: “Ormai da qualche anno a questa parte, l’Associazione dei Commercianti al Dettaglio si è impegnata nello studio, nella realizzazione e nella messa in pratica di un progetto digitale che ha due obiettivi fondamentali: avviare un processo di transizione digitale per e con i commercianti associati; riportare le persone in negozio, scardinando quindi il paradigma principale dell’e-commerce, ossia vendere al cliente seduto sul divano di casa. Le basi principali del progetto Benny sono proprio queste: Benny è un’applicazione per cellulari che gestisce e trasforma fringe benefit e buoni regalo in coupon digitali da spendere solo e soltanto dentro i negozi dei commercianti associati, permettendo di far girare persone all’interno delle attività e permettendo altresì ai commercianti di disporre di un servizio digitale semplice da conoscere e da utilizzare. Per noi una specie di rivoluzione che risulta però necessaria da attivare per riuscire a dare sostegno alle aziende associate e dare un nuovo impulso economico al settore. Dentro questi anni di sperimentazione sono stati anche testati i vari modelli di gestione e utilizzo della piattaforma Benny che, da qualche settimana a questa parte, utilizza un applicativo gestionale molto più completo, automatizzato e ricco: si tratta della piattaforma Cipay che, oltre a garantire automatismi di pagamento, rendicontazioni sulle transazioni ed un sistema di informazione ed alert più performante, contiene anche una parte di usabilità quotidiana legata alla gestione del buono pasto. Pensiamo di aver dotato commercianti ed esercenti di uno strumento facile ed intuitivo per la gestione quotidiana di incassi extra e, allo stesso tempo, di aver messo in mano al consumatore finale una soluzione smart e dall’utilizzo quotidiano facile e immediato“.

Creato il supporto ora è tempo di arricchire la comunità di utilizzatori con tanti negozi a bordo e soprattutto, con tante aziende disposte ad utilizzare Cipay – alla conferenza stampa era presente il fondatore di Cipay, Davide Baio – e Benny quali strumenti per la gestione di buoni mensa e fringe benefit. Per quanto riguarda il secondo punto, Benny si sta impegnando quotidianamente per presentare la piattaforma a quante più aziende possibili. Per il primo punto, invece, ci rivolgiamo a voi associati perché è solo con la vostra adesione che la piattaforma potrà completarsi al meglio e diventare, anche in poco tempo, una dirompente realtà di supporto all’economia del territorio.