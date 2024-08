Esoterica: il mondo del mistero a Venezia a Palazzo Zaguri

La Venezia esoterica porta con sé un passato importante, che nei suoi palazzi e nei suoi reperti storici pone in evidenza numerosissimi siti che rimandano a riti, religioni, sette, gruppi di eletti, ristrette cerchie di invitati segreti. Nota per le maschere, per il teatro, per le simbologie e specialmente per la commistione pressoché unica di culture diverse tratte dal viaggio, Venezia è un crogiuolo di informazioni preziose anche per chi è amante del mistero, in qualche modo.

Se si è interessati al lato esoterico di Venezia, naturalmente della cultura del Veneto antico, c’è una bella Mostra: Esoterica a Palazzo Zaguri. Questa mostra, in corso fino al 22 settembre 2024, esplora un’ampia gamma di argomenti legati all’esoterismo, tra cui stregoneria, maledizioni, superstizioni e società segrete.

Cinque piani di mostra, con 17 sale espositive e altrettanti pannelli di raccordo che scandiscono, con l’aiuto dell’audioguida, la storia del pensiero esoterico partendo dalle origini antiche per arrivare alla modernità e al contemporaneo.

La mostra merita di essere visitata se non altro per la completezza descrittiva e per le solide basi che offre ad aspiranti appassionati per affrontare lo studio del pensiero esoterico. Di Italmostre.

Ben lontana dall’essere “trippa per maghetti e prestigiatori”, Esoterica si pone come punto di confronto storico, attestato e verificato, che informa sulle cose essenziali e basilari da conoscere sul mistero, che non sfocia mai – tuttavia – nella credenza e nella faciloneria, ma si basa sul percorso reale che queste diverse dimensioni segrete hanno fatto.

Un punto di vista completo

Certamente vi sono molti riferimenti anche ad alcuni dei fatti misteriosi e inspiegabili che comprendono cose come le fatture e il malocchio, le possessioni diaboliche e anche le presenze, ma non si arriva mai a far credere quel che non è storicamente attestato.

Quindi e per questo la mostra è adatta a un pubblico trasversale, che vuol andare alle radici del misticismo, delle credenze, delle sette, anche dei partiti, se vogliamo. Troviamo infatti accenno anche a Templari, Massoni, Fascisti, Nazisti, etc..

La mostra presenta manufatti originali e oggetti che possono essere definiti in un certo modo magici, offrendo un’immersione profonda nella storia e nell’influenza delle pratiche esoteriche. Imparerai anche a conoscere l’impatto dei misteri sulla vita di tutti i giorni, dai cartoni animati Disney alla musica di Mozart e tanto altro. MC