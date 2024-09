Il virologo Fabrizio Pregliasco è intervenuto questa mattina in diretta a “L’Italia s’è desta”, il programma in onda su Radio Cusano Campus e in radiovisione su Cusano Italia TV .

Nel corso dell’intervista, il virologo Pregliasco ha affrontato diversi temi, tra cui l’episodio di violenza di cui è stato vittima a Barletta durante la manifestazione “Oscar del libro”, e ha condiviso le sue riflessioni sul clima di ostilità che ancora circonda i virologi.

Il contesto di violenza e l’acredine persistente.

Parlando dell’aggressione subita, Fabrizio Pregliasco ha spiegato: “Non mi sorprende, in fondo, quello che è accaduto. Lo vivo come un effetto collaterale delle sofferenze psicologiche ed economiche che molti hanno vissuto durante la pandemia. Forse chi non è stato direttamente colpito, come avvenuto al Nord Italia, a Bergamo, dove le persone hanno visto morire i loro cari come mosche, ha sviluppato un’amarezza che oggi sfocia in atti di violenza. È triste vedere come una parte della politica abbia facilitato questo tipo di sentimenti, accreditando le persone a esprimere questa negatività.”

Successivamente il virologo, ha anche raccontato di un altro episodio accaduto recentemente: “In un parcheggio, una persona che inizialmente mi aveva chiesto indicazioni con cortesia, si è improvvisamente trasfigurata, passando da un dialogo civile a insulti veementi. Questo mostra quanto sia ancora forte il risentimento. Mi dispiace, perché si tende a dimenticare le paure che tutti abbiamo vissuto e a criticare con il senno di poi.”

Il ruolo dei virologi e la responsabilità delle decisioni politiche.

Rispondendo a una domanda sulla responsabilità delle decisioni prese durante la pandemia, Fabrizio Pregliasco ha sottolineato: “Le decisioni sono state prese a livello politico, non da noi virologi. Noi eravamo conniventi con il governo, ma le scelte finali erano politiche.”

L’impegno nella divulgazione scientifica.

Nonostante le difficoltà e le aggressioni, il virologo Fabrizio Pregliasco ha ribadito la sua volontà di continuare il lavoro di divulgazione scientifica: “No, continuerò. Insegno igiene, medicina preventiva e divulgazione scientifica, ed è un servizio che ritengo necessario. L’infodemia che abbiamo vissuto, con un eccesso di informazioni, ha creato difficoltà, ma spero che la maggior parte dei cittadini abbia imparato a interpretare correttamente le fonti e le opinioni. Continuerò a fare il mio lavoro, perché credo sia importante.”

(Fonte e per ascoltare l’intervista completa: https://www.radiocusanocampus.it/it/fabrizio-pregliasco-virologo-02-09-2024)