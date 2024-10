Trento Running Festival. Sabato 5 e domenica 6 ottobre: Giro al Sas, Trento 10k e Trento Half Marathon

Gli eventi, organizzati da A.s.d. Città di Trento, oltre a promuovere lo sport daranno anche la possibilità di sostenere il progetto dell'Università di Trento per la creazione del primo centro di ricerca clinica in Trentino.

Domani e domenica, rispettivamente il 5 e il 6 di ottobre, a Trento, andrà in scena il Trento Running Festival, manifestazione sportiva che vedrà gli atleti (amatori e non) iscritti partecipare al 77° Giro al Sas, Trento 10k (competitiva e non) e alla tredicesima edizione della Trento Half Marathon.

Gli eventi, organizzati da A.s.d. Città di Trento, oltre a promuovere lo sport daranno anche la possibilità di sostenere il progetto dell’Università di Trento per la creazione del primo centro di ricerca clinica in Trentino. Un centro che, come riporta il sito dell’ateneo, “permetta di migliorare la conoscenza delle malattie umane, lo sviluppo di nuovi metodi per la diagnosi e di nuove terapie per garantire la miglior cura per i pazienti”.

I corridori che parteciperanno alle manifestazioni del 5 e 6 ottobre, avranno infatti la possibilità di donare un contributo di 5 euro a sostegno del progetto per la realizzazione del primo Clinical Trial Center in Trentino. Inoltre, donando il contributo di 5 euro, gli atleti riceveranno la t-shirt tecnica dell’Università di Trento. Sarà possibile effettuare donazioni alla causa anche senza partecipare direttamente alle manifestazioni donando direttamente o attraverso la misura del 5×1000.

Entrando nello specifico della manifestazione, il Trento Running Festival inizierà sabato 5 ottobre alle 18 con il Giro al Sas Kids, proseguendo alle 18.30 con la 77° edizione del Giro al Sas. Nella giornata di domenica 6 ottobre invece, alle ore 10 vi sarà la partenza della Trento Half Marathon e alle 10.15 della Trento 10k.

Con oltre 1200 partecipanti e 25 nazioni rappresentate (ad iscrizioni ancora aperte mentre si scrive) il Trento Running Festival si propone di essere un grande evento, non solo sportivo, ma anche di solidarietà. Valori che ben si sposano con il riconoscimento a Trento come Capitale Europea del Volontariato 2024

Giro al Sas Kids

Manifestazione ludico-sportiva organizzata per i bambini con età compresa tra i 2 e gli 8 anni, il Giro al Sas Kids sarà un evento non competitivo ad andatura libera della durata di 200 metri. Una volta raggiunto il traguardo e consegnata la propria pettorina a tutti i partecipanti verrà consegnato un omaggio.

Giro al Sas

Ideata nel 1907 in onore di San Vigilio, Patrono della Città di Trento, il Giro al Sas giunge quest’anno alla 77° edizione, interrotta solamente durante il periodo bellico si corre senza interruzioni dal 1945. Il percorso, della lunghezza di 1 km da percorrere più volte e che passa per le vie del centro del capoluogo trentino.

Il percorso vedrà gli atleti correre lungo l’anello (da cui il giro prende il nome) partendo da Piazza Duomo, passando per Via Garibaldi, Via Dordi, P.zza Vittoria, P.zza Erbe, Via Mantova, Largo Carducci, Via S. Pietro, Via Manci, Via Roma, Via Belenzani per tornare poi in Piazza Duomo.

Percorso (e vinto) in passato da alcuni dei più grandi corridori nazionali ed internazionali, anche quest’anno il Giro al Sas, con i campioni che vi parteciperanno promette di essere uno spettacolare appuntamento podistico con i migliori specialisti mondiali dell’atletica leggera a sfidarsi per la vittoria finale.

Di seguito riportiamo il percorso ufficiale della 77° edizione del Giro al Sas così come presentato sul sito ufficiale della manifestazione.

Trento 10k

Organizzata sia in maniera competitiva che non competitiva la Trento 10 K partirà domenica 6 ottobre alle ore 10.15 (con ritrovo alle ore 9.10) da Via Verdi e arrivo in Piazza Duomo.

Di seguito riportiamo il percorso ufficiale della Trento 10k così come presentato sul sito ufficiale della manifestazione.

Trento Half Marathon

Giunta alla 13° edizione, la Trento Half Marathon, inserita nei calendari internazionali si corre sulla distanza certificata e silver label Fidal di 21.097 km. La partenza è fissata per le ore 10 da Piazza Dante (con ritrovo alle ore 9) e si concluderà con l’arrivo in Piazza Duomo.

Di seguito riportiamo il percorso ufficiale della Trento Half Marathon così come presentato sul sito ufficiale della manifestazione.

Per tutte le manifestazioni sportive e più in generale sul Trento Running Festival, maggiori informazioni possono essere trovate direttamente sul sito dell’evento.