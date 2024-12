Vamonos. Destinazioni esotiche, ecco dove vanno gli italiani

Sono in molti a preferire destinazioni esotiche, una vacanza perfetta per spezzare la routine e rigenerarsi

“Non possiamo che ritenerci molto soddisfatti poiché quest’anno le prenotazioni procedono benissimo, tant’è che la nostra disponibilità è agli sgoccioli e per alcune mete siamo addirittura al completo, soprattutto sul lungo raggio“.

Ad affermarlo sono i responsabili di Vamonos-Vacanze.it, tour operator italiano specializzato in vacanze per single, in merito alle vacanze della popolazione italiana.

“Scegli una vacanza per single: al mare, in montagna, in tour, in crociera o in una capitale, qualunque sia la tua destinazione la tua vacanza sarà un successo. Il viaggio è il momento perfetto per uscire dalla propria confort zone e vivere quell’esperienza che si sognava da tempo, concedendosi di provare un’esperienza fuori dagli schemi, con destinazioni e location esclusive, partecipando ad eventi mozzafiato con la possibilità di creare nuovi legami in un ambiente rilassato, informale e carico di “good vibes”” ha aggiunto poi il tour operator.

Ma quali sono le mete più richieste?

“Per le crociere sul podio delle preferenze ci sono la crociera a Miami e Crociera MSC ai Caraibi, Dubai e Crociera MSC negli Emirati Arabi ed Oman, i Caraibi e Crociera MSC ai Caraibi, Antille Francesi e Guadalupa” rispondono gli specialisti di Vamonos-Vacanze.it

Insomma al primo posto c’è Miami, città vibrante dalle mille attrazioni con le spiagge ma anche locali alla moda negozi di lusso ed il famoso Ocean Drive: una meta ideale per chi cerca di alternare relax in spiaggia a visite in città. Senza dimenticare la Baia di Biscayne, dove si trovano le famose isole artificiali create con la sabbia drenata della baia per consentire il passaggio di grandi imbarcazioni e —per i più avventurosi— l’escursione a Everglades in una vasta zona di paludi e mangrovie, dove avvistare alligatori e coccodrilli.

Per chi invece non vuole rinunciare alla crociera ma non vuole allontanarsi troppo, ad andare per la maggiore è la Crociera MSC in Spagna, Malta e Francia per 7 notti da Genova o da Civitavecchia.

“Poi c’è il Brasile, Rio de Janeiro e Búzios” avvertono gli specialisti di Vamonos-Vacanze.it, che ora aggiungono alle loro proposte la promo del Tour della Giordania per 7 notti ed il Tour del Marocco sempre per 7 notti.

Poi ancora c’è il Tour “Cuba Autentica” per 9 notti, Capo Verde per 7 notti ed il Mar Rosso e Sharm El Sheikh per 7 notti.

Ma a riscontrare le preferenze degli italiani sono anche le Capitali europee dove Vamonos-Vacanze.it propone soggiorni di 3 notti ad Amsterdam, Barcellona o Lisbona. E poi ancora Istanbul, ora in super-offerta.

“Viaggia lontano dalla tua solita cerchia di amicizie e dalle solite dinamiche casalinghe e vivi un’esperienza carica di novità, con l’adrenalina che solo un viaggio con un gruppo di nuovi amici può donarti. Un viaggio “single organizzato” può essere ovunque tu voglia: da una capitale europea ad una crociera nel Mediterraneo o ai Caraibi e perché no anche negli Emirati Arabi o ancora puoi scegliere di rilassarti al caldo su una spiaggia esotica, di divertirti e di goderti un weekend fuori porta in una masseria o in una bellissima villa” enfatizza il tour operator.

“Abbiamo viaggi per single per tutti i gusti, dalle offerte last-minute ai villaggi all-inclusive, ma la cosa veramente importante è che ogni viaggio ha sempre il volo incluso, quindi non dovrai occuparti di nulla se non di scegliere la destinazione. Con i nostri viaggi organizzati avrai la libertà di trascorrere la tua vacanza nella location che sceglierai e con una nuova comitiva di amici della tua età con cui trascorrere giorni di totale spensieratezza e relax. Festeggia da single in destinazioni esclusive, che tu preferisca ballare sotto le stelle o guardare i fuochi d’artificio su una spiaggia all’altro capo del mondo, abbiamo sicuramente la soluzione di viaggio perfetta per te” concludono gli ideatori di Vamonos-Vacanze.it.

La propensione a preferire destinazioni esotiche è stata anche confermata da un apposito sondaggio che Vamonos-Vacanze.it ha commissionato all’Istituto di Ricerca IRCM (www.ircm-ricerca.com). Secondo questo sondaggio, le mete esotiche continuano il trend di costante risalita già iniziato subito dopo il periodo caratterizzato dalla pandemia.

Certo però le mete italiane e le Capitali europee —che spesso sono molto più economiche— conquistano il primo e secondo posto delle intenzioni di viaggio degli italiani, rispettivamente con il 40% e con il 25%.